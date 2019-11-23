У Малайзии задержали сухогруз с 22 украинцами на борту. В консульстве "держат дело на контроле"
2019-11-23 17:58:26
В консульстве уточняют, что задержано само судно, а не экипаж
На восточном побережье Джохора (штат Малайзии) полиция задержала сухогруз с русско-украинским экипажем из 23 человек.
Об этом сообщает местное издание The Star.
Судно задержали еще 21 ноября, в 3,5 морских милях (6,4 км) к востоку от мыса Танйонг.
У моряков не оказалось при себе никаких разрешительных документов для того, чтобы бросить якорь в местном порту.
Двоих моряков передали правоохранителям для выяснения всех обстоятельств дела.
Местные органы уже расследуют все обстоятельства инцидента. Членам экипажа может грозить штраф в более 100 тыс юаней, либо же лишение свободы на 2 года.
В комментарии УП замдиректора департамента консульской службы МИД Василий Кирилич уточнил, что задержано судно, а не экипаж.
Также он добавил, что 22 моряка из всего экипажа – граждане Украины. "Держим дело на контроле", – говорит Кирилич.
Как ранее сообщал Фокус:
- 27 сентября Bourbon Rhode, который шел под флагом Люксембурга попал в циклон в районе Кабо-Верде. В отсеки буксира в большом количестве начала поступать вода и экипаж подал сигнал о помощи.
- Местный морской спасательно-координационный центр Antilles-Guyana направил к кораблю судно SSI Excellent. Bourbon Rhode направлялся в Джорджтаун (Гайана) с Канарских островов (Лас-Пальмас).
- 28 сентября спикер Департамента консульской службы Министерства иностранных дел Украины Василий Кирилич сообщил, что буксир "Bourbon Rhode" с украинцами на борту исчез на расстоянии около 1200 морских миль от Мартиники.
- В результате проведения спасательной операции, удалось спасти троих моряков, двое из которых – граждане Украины.
- 22 октября омбудсмен Людмила Денисова говорила, что информации по шести гражданам Украины с корабля Bourbon Rhode так и не появилось.