Тема об унитазах не поднималась: в Кремле рассказали о разговоре Зеленского с Путиным

2019-11-27 11:58:16

92 0

Дмитрий Песков уточнил, что Киев и Москва контактируют по вопросу оборудования с возвращенных Украине кораблей

Во время последнего телефонного разговора президента Украины Владимира Зеленского с президентом РФ Владимиром Путиным тема об унитазах, которые пропали с украинских военных кораблей, не поднималась.

Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

"Вопрос сантехники не поднимался. Тема (возврата оборудования, – ред.) затрагивалась, действительно, и мы об этом сказали в нашем сообщении", – отметил Песков.

Песков уточнил, что Киев и Москва контактируют по вопросу оборудования с возвращенных Украине кораблей.

Как ранее сообщал Фокус:

  • 18 ноября МИД РФ заявило, что Россия передала Украине захваченные катера "Бердянск", "Никополь" и буксир "Яны Капу". В военную гавань Очакова они прибыли 20 ноября.
Loading...