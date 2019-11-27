Тема об унитазах не поднималась: в Кремле рассказали о разговоре Зеленского с Путиным

Дмитрий Песков уточнил, что Киев и Москва контактируют по вопросу оборудования с возвращенных Украине кораблей

Во время последнего телефонного разговора президента Украины Владимира Зеленского с президентом РФ Владимиром Путиным тема об унитазах, которые пропали с украинских военных кораблей, не поднималась.

Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

"Вопрос сантехники не поднимался. Тема (возврата оборудования, – ред.) затрагивалась, действительно, и мы об этом сказали в нашем сообщении", – отметил Песков.

Песков уточнил, что Киев и Москва контактируют по вопросу оборудования с возвращенных Украине кораблей.

Как ранее сообщал Фокус:

18 ноября МИД РФ заявило, что Россия передала Украине захваченные катера "Бердянск", "Никополь" и буксир "Яны Капу". В военную гавань Очакова они прибыли 20 ноября.

Командующий ВСМУ Игорь Воронченко заявил, что Россия угробила украинские корабли. По его словам, на кораблях даже поснимали плафоны, розетки и унитазы.

25 ноября президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным.