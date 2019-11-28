США уменьшат выплаты в бюджет НАТО и направят сэкономленные деньги в Украину, – СМИ

В настоящее время США финансируют 22% бюджета НАТО

Администрация президента США Дональда Трампа планирует уменьшить объем выплат в бюджет НАТО.

Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники в Пентагоне.

В настоящее время США финансируют 22% бюджета НАТО, но Белый дом намерен сократить эту цифру до 16%. В Вашингтон надеются, что другие члены Альянса восполнят образовавшийся дефицит.

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Издание напоминает также, что Трамп ранее укорял союзников по НАТО, в частности Германию, за то, что те не тратят достаточно на оборону НАТО.

Кроме того, по данным СМИ, США направят сэкономленные средства на финансирование некоторых программ в сфере безопасности в Европе, в частности в Украине и Грузии.

Как ранее сообщал Фокус:

Украина ранее официально обратилась к НАТО с просьбой присоединиться к Программе расширенных возможностей (ПРВ).