Мир
США уменьшат выплаты в бюджет НАТО и направят сэкономленные деньги в Украину, – СМИ
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В настоящее время США финансируют 22% бюджета НАТО
Администрация президента США Дональда Трампа планирует уменьшить объем выплат в бюджет НАТО.
Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники в Пентагоне.
В настоящее время США финансируют 22% бюджета НАТО, но Белый дом намерен сократить эту цифру до 16%. В Вашингтон надеются, что другие члены Альянса восполнят образовавшийся дефицит.Важно
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Издание напоминает также, что Трамп ранее укорял союзников по НАТО, в частности Германию, за то, что те не тратят достаточно на оборону НАТО.
Кроме того, по данным СМИ, США направят сэкономленные средства на финансирование некоторых программ в сфере безопасности в Европе, в частности в Украине и Грузии.
Как ранее сообщал Фокус:
- Украина ранее официально обратилась к НАТО с просьбой присоединиться к Программе расширенных возможностей (ПРВ).
- Генсек НАТО Йенс Столтеберг выразил уверенность, что Украина когда-нибудь станет членом НАТО.