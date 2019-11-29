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Посол США в ЕС не собирается подавать в отставку из-за обвинений в домогательствах

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Посол США в Евросоюзе Гордон Сондлен. Фото: The Business Journals
Посол США в Евросоюзе Гордон Сондлен. Фото: The Business Journals

Гордон Сондлен продолжает отвергать все обвинения

Посол США в Евросоюзе Гордон Сондлен не собирается подавать в отставку из-за появившихся обвинений в сексуальных домогательствах. Об этом сообщил ближайший помощник посла, передает Politico.

Сондлен категорически отверг какие-либо обвинения в сексуальных домогательствах, назвав все истории выдуманными. Трое женщин обвиняют Сондленда в ненадлежащем поведении за годы до того, как он стал послом.

"Намерения уйти в отставку нет", – заявил помощник посла.

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Также один из адвокатов Сондленда Джеймс МакДермотт предположил, что обвинения против посла связаны с его ролью в расследовании импичмента президенту США Дональду Трампу. Адвокат обвинил два издания, опубликовавших истории женщин, в попытках "повлиять на авторитет Сондленда в качестве свидетеля в ведущемся расследовании импичмента".

МакДермотт обвинили издания в "завуалированном подкупе свидетелей".

Как ранее сообщал Фокус: