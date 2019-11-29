Посол США в ЕС не собирается подавать в отставку из-за обвинений в домогательствах
Гордон Сондлен продолжает отвергать все обвинения
Посол США в Евросоюзе Гордон Сондлен не собирается подавать в отставку из-за появившихся обвинений в сексуальных домогательствах. Об этом сообщил ближайший помощник посла, передает Politico.
Сондлен категорически отверг какие-либо обвинения в сексуальных домогательствах, назвав все истории выдуманными. Трое женщин обвиняют Сондленда в ненадлежащем поведении за годы до того, как он стал послом.
"Намерения уйти в отставку нет", – заявил помощник посла.Важно
Также один из адвокатов Сондленда Джеймс МакДермотт предположил, что обвинения против посла связаны с его ролью в расследовании импичмента президенту США Дональду Трампу. Адвокат обвинил два издания, опубликовавших истории женщин, в попытках "повлиять на авторитет Сондленда в качестве свидетеля в ведущемся расследовании импичмента".
МакДермотт обвинили издания в "завуалированном подкупе свидетелей".
Как ранее сообщал Фокус:
- 20 ноября демократы вызвали свидетеля, чьих показаний боится Белый дом. В ходе публичных слушаний по делу об импичменте дал показания посол США в ЕС Гордон Сондленд. Несмотря на то, что президент Дональд Трамп запретил послу давать показания в Конгрессе.
- Как и ожидалось, показания Сондленда были разрушительными. Он сообщил, что содержание разговора Трампа с Зеленским не было тайной. Высокопоставленные чиновники были проинформированы заранее о том, что Трамп будет требовать от Зеленского "услуги за услугу".
- После чего, Министерство энергетики США оспорило показания американского посла в ЕС Гордона Сондленда в рамках публичных слушаний по импичменту.
- В конце ноября ключевого свидетеля в деле по импичменту Трампа Сондленда обвинили в домогательствах. По словам трех обвинительниц, Сондленд их сексуально домогался, а когда не получил желаемого, отомстил в профессиональном плане.