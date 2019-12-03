А вы нам что? Турция заявила, что не готова защищать других членов НАТО от российской агрессии

Анкара требует от Альянса сперва помочь в борьбе с курдами в Сирии

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что НАТО ответит на любую военную агрессию против стран Балтии и Польши. Турция же пока не готова поддержать Альянс. Об этом сообщает Reuters.

"Посредством присутствия сил НАТО в Польше и странах Балтии мы посылаем России очень сильный сигнал: в случае нападения на Польшу или страны Балтии ответит весь Альянс", – заявил Столтенберг.

Также он подчеркнул, что у НАТО нет списка врагов, но Североатлантический альянс будет реагировать в случае необходимости.

Важно

Тест на устойчивость. Что представляют собой требования НАТО к инфраструктуре и государственному управлению

В это же время, США призвали Турцию поддержать план обороны НАТО для стран Балтии и Польши. Турецкая сторона отказалась, заявив, что НАТО нужно оказать Анкаре больше политической поддержки в борьбе против курдских сил в Сирии.

По данным Bloomber, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пообещал "выступить против шагов НАТО", угрожая планам Альянса по защите стран Балтии от российской агрессии. Анкара пытается заставить НАТО признать Отряды народной самообороны курдов – террористами.

"Если наши друзья в НАТО не признают террористов, с которыми мы воюем, как террористов, то извините, но мы будем против любых шагов, которые должны быть сделаны", – заявил Эрдоган.

По словам главы МИД Турции Мевлюта Чавушоглу, Турция не против соглашения о защите стран Балтии от российской агрессии, но ожидает в ответ такую же солидарность в вопросе борьбы против сирийских курдов.

Как ранее сообщал Фокус: