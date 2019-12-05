В МИД РФ назвали заявление Ермака о стене с ОРДЛО "спекуляцией на негативном сценарии"

Россияне считают, что подобные высказывания "контрпродуктивны и вряд ли полезны накануне встречи лидеров в Париже"

Заявление помощника президента Украины Андрея Ермака о строительстве стены с ОРДЛО в случае отказа РФ соблюдать Минские соглашения – контрпродуктивно.

Об этом заявил замглавы МИД РФ Андрей Руденко, передает Интерфакс.

"Попытки спекулировать на разного рода негативных сценариях вряд ли полезны накануне встречи лидеров в Париже. Такие заявления контрпродуктивны и вызывают серьезные вопросы относительно реальных намерений Киева на предстоящем саммите", – заявил Руденко.

При этом, в российском МИД говорят, что для РФ главной задачей саммита будет подтверждение приверженности сторон конфликта Минским договоренностям.

"Эти соглашения должны оставаться основой мирного урегулирования кризиса на Донбассе", – добавил Руденко.

Сегодня Ермак на встрече в Лондоне, организованной Chatham House и "Украинской призмой", заявил что Украина "не будем тратить много времени, если не увидит с российской стороны желание выполнять "Минск".

По его словам, если Россия не согласится на договоренности о мире, "тогда мы будем строить стену, и жить дальше".

Как ранее сообщал Фокус:

15 ноября в Киеве, Париже и Берлине сообщили, что встреча нормандской четверки состоятся 9 декабря в столице Франции. 18 ноября дату встречи подтвердили и в Кремле.

Глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил, что текст коммюнике уже подготовлен и передан на согласование лидерам нормандской четверки.