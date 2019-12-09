Шаман Габышев с двумя сподвижниками и лайками во второй раз отправился изгонять Путина
2019-12-09 08:28:54
Намерение отправится во второй поход на Москву у якутского шамана появилось после "общения с духами"
Якутский шаман Александр Габышев во второй раз отправился в Москву "изгонять Путина".
Об этом пишет издание Сибирь.Реалии.
Вместе с Габышевым в столицу РФ идут двое его сподвижников – Алексей и Кирилл. Участники похода взяли с собой четырех лаек.
Решение отправится в поход шаман принял после "общения с духами".
По словам координатора правозащитной организации "Правозащита Открытки" Алексея Прянишникова, после первого похода обвинение шаману не предъявили, а мера в виде подписки о невыезде прекратилась.
Это же подтвердила и адвокат Габышева Ольга Тимофеева.
Сейчас в Якутске мороз -44 градуса.
Как ранее сообщал Фокус:
- 19 сентября якутского шамана Александра Габышев, который шел в Москву "изгонять Путина", задержали около 6 утра по местному времени на стоянке в Бурятии.
- По сообщениям СМИ, сторонникам шамана силовики не представились и не объяснили, что происходит. Подъехали "два автобуса с полицией", Габышева "скрутили и загрузили вместе с тележкой" и увезли в сторону Улан-Удэ.
- Позже в Бурятии местные жители вышли на акцию протеста против местных выборов и также потребовали освободить задержанных сторонников якутского шамана. Акцию разогнали силовики.
- 20 сентября шамана Габышева, который шел в Москву "изгонять Путина", доставили в Якутск и поместили в психдиспансер.
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