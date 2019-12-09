В 101 год скончался один из последних участников "Битвы за Британию" во Второй мировой войне

Самолет лейтенант Мориса Моундсона был подбит, он получил множественные ожоги, но смог спастись, выпрыгнув с парашютом

На испанском острове Менорка скончался один из последних участников "Битвы за Британию", ветеран Второй мировой войны Морис Моундсон. Сейчас живы еще трое пилотов: Уильям Кларк, 100 лет, Пол Фарнс, 101 год, и Джон Хемингуэй, 100 лет. Об этом пишет Daily Mail.

"Битва за Британию" - название крупномасштабной воздушной битвы между Германией и Великобританией, которая длилась с 10 июля по 30 октября 1940 года. В ходе ожесточённых воздушных боёв Королевские ВВС Великобритании (РАФ) отразили попытки ВВС Третьего рейха (Люфтваффе) достигнуть превосходства в воздухе.

"Битве за Британию" предшествовала эвакуация британских войск из Дюнкерка и капитуляция Франции. Если бы Германия победила, то немецкие войска высадились бы в Великобритании (операция "Морской лев"), однако этого не произошло. "Битва за Британию" стала первой военной кампанией, в которой участвовали исключительно ВВС и силы противовоздушной обороны.

Лейтенант Морис Моундсон был одним из трех тысяч пилотов, которые приняли участие в битве. Его самолет расстреляли из Мессершмитта в небе над Колчестером 31 августа 1940 года. Машина загорелась, но как рассказывал сам лейтенант, ему удалось развернуть самолет и выпрыгнуть с парашютом с высоты четырех тысяч метров. Причем, это был его первый прыжок с парашютом.

Все фото: Daily Mail

Лейтенанта нашли две девушки из деревни неподалеку. Он получил сильные ожоги, был доставлен в больницу, где пережил несколько операций по пересадке кожи. Также лейтенант состоял в так называемом "Клубе Морских свинок": в него входили военные, получившие ожоги в ходе боевых действий, ставшие пациентами прогрессивного новозеландского врача Арчибальда МакИндо, совершивший настоящий переворот в реконструктивной хирургии.

Морис Моундсон женился на своей невесте в 1940 году, до пенсии работал летным инструктором, обучая военных летчиков. И до смерти проживал на острове Менорка. Когда ветерану исполнилось 100 лет, его поздравили летным шоу.

"День битвы за Британию" отмечается в Великобритании 15 сентября.

Как ранее писал Фокус:

На День памяти, призванный увековечить память всех солдат Британского содружества, погибших в конфликтах с участием этой страны, королева съездила в поселок ветеранов. Там Елизавета II встретилась со старейшим его обитателем – 100-летним Джоном Риггсом, ветераном Второй мировой. Солдат воевал в Центральной Бирме и охранял, кроме всего прочего, железнодорожные пути.