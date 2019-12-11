Рождество по-королевски: Елизавета II тратит 40 тысяч долларов на подарки и открытки

2019-12-11 15:35:00

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Ежегодно Елизавета II дарит 620 подарков и рассылает 750 поздравительных открыток

Королева Великобритании Елизавета II ежегодно тратит около 40 тыс. долларов на 620 подарков для семьи и обслуживающего персонала, а также рассылает 750 поздравительных открыток. Об этом сообщает Daily Mail.

Рождественский открытки от Ее Величества, обычно включают в себя поздравления и семейное фото. По данным источников, обычно 25 декабря королева собирает в Букингемском дворце персонал, чтобы вручить подарки на Рождество.

"Все выстраиваются в очередь, чтобы получить заветный подарок от королева, и она говорит каждому несколько слов, обычно это фраза –"Большое спасибо за вашу помощь в течение года", а дальше следует "Счастливого Рождества", – рассказывает бывший сотрудник Букингемского дворца.

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Чаще всего, подарки от королевы, представляют из себя подарочный талон на покупку книг, фарфоровый сувенир из магазина во дворце или маленький рождественский пудинг в коробке.

Если сотрудники не могут забрать подарок лично, то их отправляют им по адресу вместе с открыткой от королевы, которую подписывает лично Елизавета II или принц Филипп.

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В это же время, супруг королевы герцог Эдинбургский отправляет еще 200 открыток на Рождество в разные полки и близкие ему организации.

Сама же королевская семья собирается вместе в канун Рождества, около 18:00 и соревнуется за звание самого смешного подарка. Например, в прошлые годы королеве дарили поющую рыбу, которую она повесила на стену, а также передник для мытья посуды в качестве подарка от семьи.

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