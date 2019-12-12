Ремонт корабля задержится минимум на полгода

Пожар на российском авианосном крейсере "Адмирал Кузнецов" локализован, но еще не потушен. По последним данным, госпитализированы 11 человек, 6 из них находятся в реанимации. Судьба еще троих остается неизвестной, сообщает ТАСС.

К тушению подключили дополнительные силы, в том числе пожарный катер Северного флота. Интерфакс со ссылкой на источник сообщает, что ситуация с пожаром остается "достаточно серьезной", продолжается тушение и борьба за живучесть корабля.

По данным другого источника, сроки ремонта авианосца сдвинутся как минимум на полгода из-за пожара в энергоотсеке.

"Естественно, сроки сдвинутся, если энергоотсек горит. Чтобы энергоотсек отремонтировать, понадобится минимум полгода, плюс ещё полгода чтобы достать материалы, кабели разного сечения, разной номенклатуры. На складах этого, скорее всего, нет уже давным-давно, понадобится лишних полгода точно", – сказал он.

По его словам, дизельные отсеки обеспечивают резервное питание корабля, без которого крейсер будет небоеспособен. Если подтвердится, что в отсеке горят и электрокабели, их также придется перетягивать, а это означает "очень большие затраты".

"Адмирал Кузнецов" на заводе "Звездочка" в Мурманске находится на ремонте с весны 2018 года. Ремонт и модернизация корабля должны были завершиться в 2022 году.

Сегодня во время сварочных работы в энергоотсеке произошел пожар.

Напомним, "Адмирал Кузнецов" – единственный авианесущий крейсер в составе российского ВМФ. Именно этот корабль ранее был признан худшим авианосцем в истории. "Адмирал Кузнецов" возглавил антирейтинг и оказался единственным из списка, все еще стоящим на вооружении. Он был спроектирован в 1983 году, но из-за недостатка финансирования после краха СССР был спущен на воду лишь в 1995 году. В 1996 году произошла первая авария, которая отправила корабль в ремонт до 1998 года.

В 2017 году тогдашний министр обороны Великобритании Майкл Фэллон назвал российский авианесущий крейсер "Адмирал Кузнецов" кораблем позора.

Заявление министра было сделано после того, как российский авианосец выдвинулся к берегам Сирии. Во время перехода в Средиземное море из трубы авианосца повалил густой, черный дым, что вызвало целый ряд насмешек над российской военной техникой.

Как ранее сообщал Фокус:

В РФ строительство нового авианосца оценили в 400 млрд рублей, но в правительстве сейчас не готовы выделить такую сумму.