Кот Кекс залез в посылку и восемь дней прожил в коробке без воды и корма

Мурчик сам залез в посылку с DVD, которую более недели везли заказчику

В Великобритании женщина по ошибке отправила по почте своего сиамского кота по кличке Кекс. Об этом сообщает Lenta.ru со ссылкой на Associated Press.

Мурчик сам залез в посылку с DVD, которую более недели везли заказчику в графстве Западный Суссекс. Получатель был обескуражен, когда, открыв коробку, увидел внутри испуганного кота. При этом, мужчина сразу пожаловался в Королевское общество защиты животных от жестокого обращения.

Пушистик остался жив, но после восьми дней без воды и пищи он сильно похудел и страдал от обезвоживания. Ветеринары уверены, что угрозы жизни и здоровью Кекса нет, но потребуется лечение.

Хозяйку удалось найти с помощью информации с вживленного в холку кота микрочипа. Ей оказалась Джули Бэгготт из Корнуолла. По ее словам, она искала пропавшего мявчика и ужасно переживала о его судьбе.

Как ранее сообщал Фокус:

Ученые из Софийского университета в Токио провели эксперимент, который показал, что реакция котов на свои клички отличается от реакции на другие слова, произнесенные с той же громкостью и интонацией.