В Марокко видеоблогер попал в тюрьму за то, что назвал короля "ослом"
2019-12-27 15:18:00
Видеоблогера приговорили к четырем годам тюрьмы
Популярный в Марокко YouTube-блогер был приговорен к тюремному сроку за оскорбления в адрес короля Мухаммеда VI. Об этом сообщает ВВС.
Суд приговорил Мохамеда Секкаки к четырем годам тюрьмы и штрафу в размере около 4 тыс. долларов. Он был арестован в начале декабря после того, как в своем видео-блоге раскритиковал речь короля и назвал его "марокканским ослом".
Блогер планирует обжаловать решение суда в ближайшее время.
Также в стране был арестован журналист и правозащитник Омар Ради из-за того, что якобы написал в Twitter оскорбления в адрес судьи в апреле. По словам его адвоката, журналиста отправили под стражу до 2 января.
На фоне вышеперечисленных арестов, правозащитные организации выразили обеспокоенность по поводу притеснения личных свобод в Марокко.
Известно, что король Мухаммед VI передал некоторые из своих полномочий правительству, избранному после протестов "Арабской весны" 2011 года. Но источники утверждают, что мнение короля по-прежнему имеет вес в наиболее важных вопросах для страны.
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