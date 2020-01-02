Из Бирмингема в Лондон под капотом авто: кошка проехала 200 километров в моторном отсеке
2020-01-02 12:43:51
Сейчас в приюте пытаются найти хозяев животного
В Британии ищут хозяев кошки, которая забралась под капот машины и проехала с ее владельцев более двухсот километров от Бирмингема до Лондона. Об этом пишет Birmingham Mail.
Водитель не знал, что в моторном отсеке его машины притаилось животное, и не слышал мяуканья. О том, что с ним ехал незваный пассажир, он узнал только когда припарковался у многоквартирного дома.
Местные жители услышали истошное мяуканье из-под капота, достали оттуда трехцветную кошечку и передали ее в местную благотворительную организацию, помогающую бездомным животным.
Фото: Celia Hammond Animal Trust
Сейчас они ищут владельцев кошки, но задача осложняется тем, что она не чипирована, а владелец машины, на которой кошка прибыла в Лондон, не знает точно, когда она забралась под капот. Впрочем, кошечка уже стала местной знаменитостью и несколько десятков людей готовы забрать ее домой, если хозяева не отыщутся.
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