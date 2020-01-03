Шанхайские и государственные СМИ Китая распространили якобы новогоднее видео, которое было снято заранее

Впечатляющее шоу дронов на Новый год в Шанхае было снято на видео не в канун праздника, а несколькими днями ранее. Об этом сообщает ВВС.

Мировые СМИ широко распространили кадры, где тысячи беспилотников поднимаются над городом. Но люди, присутствующие на праздновании Нового года в центре города, рассказали, что ничего подобного не увидели.

Организаторы шоу подтвердили, что видео, распространяемое по всему миру, было на самом деле снято 28 декабря.

Стоит подчеркнуть, что фейковое видео также было опубликовано и государственными СМИ Китая. На нем видны 2 тыс. дронов, взлетающих в небо на фоне шанхайского района Пудун. С помощью дронов в небе появляются новогодние фейерверки, а затем надпись "2020".

До того, как открылась правда, шоу дронов называли футуристической альтернативой традиционным фейерверкам, которая имеет низкий уровень загрязнения.

"Я поражен, так как это на 100% фальшивые китайские новости. В канун Нового года мы стояли на улице, где якобы происходило шоу и ничего не увидели", – рассказал Патрик Кокс.

По словам менеджера компании, отвечавшей за шоу, показ был организован местной телевизионной станцией Shanghai Dragon Television, "чтобы обеспечить глобальный эффект прямого эфира".

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