Похороны Сулеймани: В Иране требуют "Смерть США", а в Америке "рухнул" сайт призывной службы

Хэштег #WorldWarIII (Третья мировая война) был одним из главных трендов в Twitter в пятницу

В субботу, 4 января, в Багдаде проходят похороны генерала Корпуса стражей Исламской революции Касема Сулеймани и других военных, убитых накануне в ходе американского рейда. Тысячи иракцев вышли попрощаться с ними, выкрикивая "Смерть Америке", пишет Lefigaro.

Некоторые в толпе держали в руках портреты иранского верховного наставника Али Хаменеи и ливанского лидера Хезболлы Хасана Насраллы, которые уже призвали к "справедливому наказанию" убийц Сулеймани.

Отмечается, что премьер-министр Ирака также был замечен во время этих похорон. А Президент Ирана Хасан Рухани посетил семью Касема Сулеймани. В своем заявлении в пятницу Рухани заявил, что его страна отомстит за убийство Сулеймани.

"Смерть Америке" скандируют на митинге в Тегеране

В целом, в результате "точного выстрела" из США было убито десять человек: пять иракцев и пять иранцев.

Граждан США пугали третьей мировой

В свою очередь, в США сайт призывной службы (Selective Service) "рухнул" на фоне слухов по поводу вероятного военного призыва американцев, пишет CNN.

Издание сообщает, что сайт Selective Service "рухнул" из-за "распространения дезинформации". Отмечается, что после убийства Сулеймани в социальных сетях стали циркулировать слухи о возможной войне между странами и нового военного призыва в США. А хэштег #WorldWarIII был одним из главных трендов в Twitter в пятницу. Как известно, в случае мировой войны в США, согласно законодательству будет вновь введена всеобщая воинская повинность. Вероятно, это и вызвало наплыв любопытствующих посетителей на сайт призывной службы.

"Из-за распространения дезинформации наш веб-сайт в настоящее время испытывает большие объемы трафика", – говорится с ообщении сайта Selective Service в Twitter. "Если вы пытаетесь зарегистрироваться или подтвердить регистрацию, пожалуйста, зайдите позже сегодня, так как мы работаем над решением этой проблемы. Мы ценим ваше терпение".

Военное присутствие США будет увеличено

Тем временем, мировая обстановка действительно продолжает накаляться. На митинге в Багдаде протестующие призвали правительство страны принять закон, запрещающий въезд в страну граждан США. Дипломатические ведомства Америки и Великобритании в это же время призвали своих граждан покинуть Ирак.

Вашингтон также принял решение об усилении военного контингента в Ираке. В Багдад будут дополнительно отправлены 3 тысячи солдат 82-й воздушно-десантной дивизии Сил быстрого реагирования.

Оппозиционный Дональду Трампу сенатор Крис Ван Холлен, демократ и член Комитета по ассигнованиям, сказал, что ситауия несет угрозу интересам США во всего Ближнего Востока.

«Сегодня администрация объявила, что мы отправляем еще 3000 военнослужащих в регион», - сказал он. «Совершенно очевидно, что администрация признает, что ее действия на самом деле резко увеличили риски на Ближнем Востоке, увеличили риски нападения со стороны Ирана, и ни для кого, кто следит за этими проблемами, не должно быть сюрпризом, что Иран действительно имеет в виду то, что он говорит, когда он говорит, что это, по сути, равносильно военному акту".

Как ранее сообщал Фокус:

3 января США провели в Ираке операцию по ликвидации иранского генерала Касема Сулеймани. Ракетный удар по автоколонне, в которой следовал военачальник, был нанесен по распоряжению Дональда Трампа.

Духовный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи назначил преемника Сулеймани. Командующим спецподразделения "Аль-Кудс" стал заместитель Сулеймани, бригадный генерал Эсмаил Каани.

В Министерстве иностранных дел Украины прокомментировали гибель иранского генерала Касема Сулеймани в результате военного удара США. В украинском дипломатическом ведомстве отметили, что любые акты мести могут стать угрозой для стабильности на Ближнем Востоке и глобальной безопасности.