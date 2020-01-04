Тейлор: В 2020 году Украина получит от США различные системы вооружения

2020-01-04 23:03:02

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США предоставят Украине противокорабельные ракеты, дроны и другое оборудование

Бывший временно поверенный в делах Соединенных Штатов Америки в Украине Уильям Тейлор рассказал, что в 2020 году Украина получит от Соединенных Штатов различные системы вооружения, в частности, противокорабельные ракеты.

 Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью американского дипломата "ТСН".

"Мы хотели бы продолжить диалог с Министерством обороны Украины и начальником Генерального штаба генералом Хомчаком о том, какие конкретно системы вам нужны. Конгресс США уже подписался под конкретными системами вооружения. Мы уже говорили о них. Это противокорабельные ракеты, дроны, радиокоммуникационное оборудование",  – рассказал Тэйлор.

Дипломат отметил, что речь идет именно о вооружении, которое Украина получит в 2020 году.

"Именно так, это то, что будет поступать. И это важный компонент для того, чтобы Украина могла защищаться от россиян",  – добавил дипломат.

Как ранее сообщал Фокус:

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