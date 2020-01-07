Голый филантроп спешит на помощь. Модель оригинально собирает деньги на тушение пожаров в Австралии

Американка рассылает свои обнаженные фото тем, кто жертвует деньги на тушение австралийских пожаров

В США 20-летняя Instagram-модель Кэйлен Уорд собрала 700 тыс. долларов на тушение пожаров в Австралии, рассылая своим подписчикам голые фотографии. Об этом сообщает New York Post.

Модель из Лос-Анджелеса 3 января разместила в Twitter сообщение, в котором предложила всем желающим принять участие в сборе средств на борьбу с пожарами в Австралии. Подписчики должны были предоставить Уорд доказательства совершенного платежа, а взамен получить обнаженное фото модели. Интересно, что аккаунт Уорд в соцсети называется "Голый филантроп".

"Я ожидала получить, возможно, 1 тыс. долларов, но твит оказался взрывным", – сообщила модель.

Девушке даже пришлось нанять четырех сотрудников, чтобы они помогли ей разобраться с тысячами сообщений, проверить доказательства платежей и выслать в ответ фото.

"Я видела посты в Twitter об австралийских пожарах, и была действительно обеспокоена тем, что в СМИ не слишком освещали эту тему и не так много людей жертвовали свои деньги", – поделилась Уорд.

Первый пост модели, в котором она предлагает подписчикам перечислить хотя бы 10 долларов на благотворительность

Несмотря на то, что основной конкурс по сбору проводился в Twitter, информация о нем также распространилась и в Instagram модели. За это соцсеть отключила ее аккаунт за нарушение правил, касающихся сексуального содержания постов.

В Instagram сообщили, что Уорд разместила недопустимый контент, сама же модель отрицает все обвинения и не собирается прекращать сбор средств.

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