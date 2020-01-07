Восемь стран Африки прощаются с колониальным прошлым и вводят в обиход свою валюту

Новая африканская валюта – эко – предположительно появится уже в июле 2020 года

В июле 2020 года в восьми африканских странах появится новая валюта – эко. Она придет на смену африканскому франку.

Об этом пишет The African Report.

Нововведения затронут Гвинею-Бисау, Кот-д’Ивуар, Бенин, Буркина Фасо, Мали, Нигер, Сенегал и Того – большинство из этих стран в прошлом были французскими колониями.

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Местный франк в этих странах вошел в обиход в 1945 году и был привязан к французской национальной валюте.

Теперь же указанные страны прощаются с пережитком колониального прошлого, хотя их новая валюта все же будет привязана к евро – таким образом планируется поддерживать ее устойчивость.

Кроме введения в обиход новой валюты, африканские страны больше не будут держать 50% своих денежных запасов во Франции.

Президент Франции Эммануэль Макрон и министр финансов Брюно Ле Мэр уже назвали валютную реформу в части африканских стран "исторической".

Как ранее сообщал Фокус:

Украинская национальная валюта с начала 2019 года укрепилась по отношению к доллару на 19%, что является лучшим показателем среди мировых валют.