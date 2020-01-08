Никто не знает, как остановиться. Что происходит на Ближнем Востоке и кто выиграет от конфликта

Ситуация, которая возникла на Ближнем Востоке в первые дни 2020 года напоминает пороховую бочку, которая вот - вот взорвется. Нарастание конфликта между Ираном и США может привести к полномасштабной войне. И выиграют в ней, по мнению опрошенных Фокусом экспертов, нефтедобывающие компании и экспортеры оружия. Также мы изучили, какие еще страны может задеть противостояние США и Ирана.

Начало: атака на военную базу

27 декабря прошлого года на севере Ирака, неподалеку от города Киркук был совершен обстрел военной базы К-1. Кроме иракских военнослужащих на ней также находились американские войска. Ранения получили несколько человек, один погиб. США обвинили в нападении действующие в регионе проиранские военизированные группировки. В ответ 29 декабря штурмовики F-15 нанесли несколько ракетных ударов по позициям шиитов "Катаиб Хезболлах" в провинции Анбар.

1 января столицу Ирака - Багдад охватили массовые протесты. Демонстранты активно пытались штурмовать посольство США. По данным местных СМИ, они забрались на стены диппредставительства с "коктейлями Молотова", ломали главные ворота, и писали лозунги, которые восхваляли Касема Сулеймани - генерал-майора Ирана, командующего спецподразделением "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции. Американские военные в ответ на попытку поджечь крышу здания применили слезоточивый газ и разогнали протестантов.

Госсекретарь США Майк Помпео, (который должен был в начале января приехать с визитом в Киев, но отменил поездку) официально заявил, что за нападением на посольство Штатов стоят "террористы и союзники Ирана". По его словам, Сулеймани планировал вооруженные атаки в Ираке, Ливане и Сирии.

Убийство иранского генерала в Ираке

3 января американские военные по приказу президента Дональда Трампа, нанесли ракетный удар по колонне автомобилей неподалеку от иракского аэропорта Багдада. В результате удара был убит командующий спецподразделением "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции генерал-майор Ирана Касем Сулеймани и заместитель командующего Силами народной мобилизации Ирака Абу Махди аль-Мухандис. Кроме того, погибли несколько высокопоставленных чиновников вооруженного формирования "Аль-Хашд аш-Шаби" (народное ополчение Ирака, которое курирует Иран). По неофициальным данным, именно для встречи с представителями этой организации Сулеймани прибыл в Ирак.

Будучи главой элитного подразделения "Аль-Кудс", которое выполняет тайные военные операции за пределами Ирана, Сулеймани напрямую получал приказы от аятоллы (высший духовный лидер страны) Али Хаменеи. Кроме того, иранский генерал курировал взаимоотношения с Сирией и Ираком, а также руководил борьбой с "Исламским государством".

"Мученическая смерть стала его наградой за непрестанную деятельность, которой он занимался все эти годы. Хотя он и ушел, но, по воле Аллаха, его работа и его путь не остановятся. Страшная месть ждет преступников, которые запятнали свои грязные руки его кровью и других мучеников", - написал в своем Твиттере верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи. Он объявил трехдневный траур в стране. Церемония прощания с Сулеймани собрала сотни тысяч иранцев, в давке погибли несколько десятков человек.

"Мученик Сулеймани"

В ночь с 7 на 8 января Иран, в рамках спецоперации "Мученик Сулеймани", совершил ракетный обстрел двух военных баз в Ираке, где находятся американские военные и союзные силы (всего в стране расквартированы 5 тысяч американских солдат). Официально представители Тегерана заявили, что это - месть за убийство генерала Сулеймани. Глава МИД Ирана Джавад Зариф написал в в своем Твиттере, что страна приняла "соразмерные меры в целях самообороны".

"Иран принял соразмерные меры в целях самообороны в соответствии со статьей 51 Устава ООН, атаковав базу, с которой было начато трусливое нападение на наших граждан и высокопоставленных чиновников. Мы не стремимся к эскалации или войне, но будем защищаться от любой агрессии", - заявил чиновник.

Кроме того, государственное телевидение Ирана передало официальное заявление Корпуса стражей исламской революции (КСИР) с предупреждением союзникам США.

"Мы предупреждаем всех союзников США, предоставивших свои базы террористической армии, что любая территория, которая станет отправной точкой агрессивных действий против Ирана, подвергнется нападениям", - говорится в заявлении КСИР.

В свою очередь, президент США Дональд Трамп в своем Твиттере поспешил заверить, что "все хорошо".

"Все хорошо! Ракеты выпущены из Ирана по двум военным базам, расположенным в Ираке. Сейчас идет оценка жертв и повреждений. Все идет нормально! У нас самая мощная и хорошо оснащенная армия в мире!", - написал Трамп и вечером в среду выступил с обращением к нации. В своем выступлении амерканский лидер отметил, что пока он находится на посту президента Соединенных Штатов, Ирану не будет позволено обладать ядерным оружием. Он подчеркнул, что в результате ракетного обстрела Ираном американских объектов в Ираке, никто из военнослужащих не пострадал, был нанесен лишь небольшой урон. Кроме того, судя по всему Трамп не стремится к войне, а призывает к миру. По его словам, Соединенные Штаты располагают многими возможностями, чтобы снять напряженность на Ближнем востоке, однако хотели бы это сделать мирным путем.

В свою очередь Федеральная авиационная администрация США (FAA) выпустила предписание, запрещающее американским гражданским самолетам полеты в воздушном пространстве Ирака, Ирана, районе Персидского залива и Оманского залива.

США - Иран: начало новой войны?

По факту убийство второго человека после аятоллы означает начало "необъявленной" войны между США и Ираном. Экс-вице-президент США Джо Байден раскритиковал действия Трампа заявив, что тот "бросил динамит в ящик с порохом".

"В заявлении администрации говорится, что цель операции — предотвратить будущие атаки со стороны Ирана, но эти действия почти наверняка будут иметь обратный эффект. Президент Трамп бросил динамит в ящик с порохом, и должен объяснить американскому народу как он обеспечит безопасность наших войск и персонала посольств, наших людей и наших партнеров в регионе, и за его пределами. Иран точно даст свой ответ", - говорится в официальном заявлении Байдена.

По мнению старшего аналитика Международного центра перспективных исследований Анатолия Октисюка, в случае дальнейшей активизации противостояния на Ближнем Востоке, военная операция анти-иранской коалиции произойдет очень быстро и синхронизировано. В первую очередь, будут уничтожены военные объекты, критически важная инфраструктура, нефтеперерабатывающая промышленность Ирана. При этом, по мнению аналитика, США не будут вести сухопутную операцию, ограничатся авиаударами и флотом.

"Государство Израиль присоединится к операции и получит уникальный шанс стереть с лица земли злейшего врага в лице Ирана. Израиль будет бомбить искренне и сильно, без всяких ограничений. Думаю, что Саудовская Аравия не останется в стороне, и тоже предоставит свое пространство и поддержку США, - написал Октисюк на своей странице в Facebook. - Россия и Китай побоятся открыто выступать против США. Россия слишком слаба, а Китай прагматичный, ему не горит. ЕС заявит о своей обеспокоенности, и на этом все закончится".

Какие страны затронет противостояние США и Ирана

Эскалация американско - иранского противостояния, которое длится много десятилетий, особенно обострилась после прихода к власти Дональда Трампа и одностороннего выхода США из ядерного соглашения в мае 2018 года. Штаты давно и последовательно придерживались стратегии, которая предусматривала усиление санкций, точечные удары против его военачальников, попытки отрезать Иран от энергетических мировых рынков, считает эксперт по вопросам международной политики и Ближнего Востока аналитического центра "Украинский институт будущего" Илия Куса.

"Россия и Китай побоятся открыто выступать против США. Россия слишком слаба, а Китай прагматичный, ему не горит"

"Если будет дальнейшая эскалация, то в первую очередь следует ожидать рост цен на нефть, рост спроса на вооружение, поскольку война существенно оживляет эти рынки. Можно ожидать дальнейшей дестабилизации региона и ряда стран, на территориях которых происходит вооруженное противостояние США и Ирана - это Сирия, Ливан, Ирак, Йемен, Палестина. И соответственно, от этого всего выиграют только международные нефтедобывающие корпорации, а также компании, производящие оружие, потому, что это основные стороны, которые всегда заинтересованы в подобного рода конфликтах", - отметил он.

По мнению эксперта, если эскалация конфликта выйдет из-под контроля, то это может закончиться официальной войной.

"Как мы видим, разные не очень умные шаги, как со стороны Ирана, так и со стороны США могут привести к войне, которая на самом деле не нужна, но все к ней идут. Никто не знает, как остановиться, и кому надо сделать первый шаг навстречу", - добавил он.

В итоге, как и после конфликта в Сирии, Европу вновь могут наводнить десятки тысяч беженцев. А рост антиамериканских настроений на Ближнем Востоке приведет к увеличению террористических атак исламистов против США по всему миру.

Украинская трагедия в Ираке

8 января украинцев потрясла новость о том, что в Тегеране на вылете из аэропорта Имама Хомейни разбился самолет "Международных авиалиний Украины". Напомним, это первая авиакатастрофа украинского пассажирского самолета за последние 20 лет. Предыдущая трагедия схожих масштабов случилась в 1997 году. Тогда в Фессалониках разбился самолет компании "Аэросвит".

По официальным данным, в результате крушения Боинга все 167 человек, включая 9 членов экипажа - погибли. Позже стало известно, что всего на борту было 11 украинцев (2 пассажирки и 9 членов экипажа). Остальные же - граждане Ирана, Канады, Афганистана. Причем на борту было много студентов, которые возвращались на учебу после новогодних праздников.

Сам самолет, как утверждают официальные представители компании - исправен. Он был куплен в 2016 году, и прошел проверку перед вылетом.

В медиа высказываются различные версии произошедшего. Большинство источников говорят, что в самолете загорелся двигатель. После чего "Боинг" упал и взорвался.

Однако, всеобщее подозрение вызывает тот факт, что украинский лайнер потерпел катастрофу спустя несколько часов после обстрела иранскими силами американских баз в Ираке. Это приводит и к ничем не подтвержденным, но популярным версиям о том, что "Боинг" мог быть сбит ракетой местных ПВО, которые могли его принять за вражескую цель.

Пока официальных данных по этому поводу нет. А иранские власти отказываются выдавать "черные ящики" самолета, как украинцам, так и представителям компании "Боинг". А это тоже не способствует доверию.

Анатолий Октисюк в комментарии Фокусу заявил, что Украина в любом случае сможет рассчитывать на поддержку США в вопросе расследования катастрофы украинского Боинга. Но причины, по которым Штаты будут нам помогать, весьма прагматичны.

"Этот кейс будут использовать американцы, чтобы внедрить дополнительные санкции против Ирана. Украинский вопрос однозначно будут раскручивать и его не "заболтают" хотя бы потому, что на борту основная часть пассажиров - граждане Канады и других стран. Санкции в отношении Ирана могут касаться, в том числе, запрета полетов любых воздушных суден над территорией страны. Но мы в любом случае не останемся один на один с этой проблемой. То есть, в этом вопросе мы точно можем рассчитывать на поддержку США", - заявил он.

Тем временем ряд стран, в том числе США, Украина, отдельные авиакомпании России, Франции, Малайзии, Сингапура и Казахстана приостановили полеты над территорией Ирана и Ирака, также над Персидским и Оманским заливами.