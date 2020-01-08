Герцог и герцогиня Сассекские сложат королевские полномочия
2020-01-08 23:00:31
Супруги намерены продолжать сотрудничество с организациями, патронами которых они являются, и заниматься новыми благотворительными проектами
Британский принц Гарри и его жена Меган Маркл сделали сенсационное заявление о сложении с себя королевских полномочий. Об этом они сообщили на своей странице в Instagram.
Таким образом, герцог и герцогиня Сассекские больше не будут представлять королевскую семью на официальных мероприятиях.
"После многих месяцев размышлений и внутренних дискуссий мы решились в этом году на большие перемены, и начинаем играть новую роль внутри института (монархии). Мы собираемся отказаться от звания "старших" членов в королевской семье и работать, чтобы стать финансово независимыми, одновременно продолжая полностью поддерживать Ее Величество Королеву", – заявили принц Гарри и Меган Маркл
Часть своего времени супруги хотят проводить в Великобритании, а часть – в Северной Америке. Они также намерены продолжать сотрудничество с организациями, патронами которых они являются, и заниматься новыми благотворительными проектами.
"Жизнь на два континента позволит нам вырастить сына с уважением к королевской традиции, которой он принадлежит по праву рождения, и одновременно расширит личное пространство нашей семьи и даст возможность сосредоточиться на новом этапе в жизни, частью которого будет создание благотворительного фонда", – говорится в заявлении.
"С вашей поддержкой, особенно последние несколько лет, мы чувствуем, что готовы к таким переменам", – сказали принц Гарри и его жена Меган своим поклонникам.
Как ранее сообщал Фокус:
- Малыш Арчи, сын принца Гарри и Меган Маркл стал звездой их рождественской открытки, опубликованной в соцсетях.
- Принц Гарри переоделся в костюм Санта-Клауса и записал новогоднее поздравление для детей, чьи родители погибли во время службы в вооруженных силах Британии. Видеообращение было инициировано благотворительной организацией Scotty's Little Soldiers.