Авиакатастрофа в Иране: гражданин Канады не смог попасть в самолет, а его жена погибла

Путаница с билетами спасла жизнь жителю Канады

43-летний Мохсен Ахмадипур из канадской Оттавы планировал лететь роковым рейсом из Тегерана в Киев вместе с женой, но из-за проблем с билетом остался в аэропорту. Его жена Ружа Азадиан была на борту самолета МАУ рейса PS 752 и погибла при крушении, сообщает издание Оttawa Сitizen.

Супруги должны были летать вместе после того, как отдыхали в Иране у своих семей.

Приехав в аэропорт в Тегеране Ахмадипур узнал, что его билет "больше не действителен". Он попросил жену лететь без него, пообещав, что сам вылетит ближайшим рейсом.

О падении самолета он узнал в терминале, когда покупал новый билет.

Как ранее сообщал Фокус:

Утром 8 января через 8 минут после вылета из аэропорта Тегерана Boeing-737 "Межуднародных авиалиний Украины" потерпел крушение.

Президент Владимир Зеленский создал оперативный штаб при СНБО.

В МАУ на брифинге заявили, что Boeing 737 был получен в 2016 году и прошел техпроверку буквально 6 января.

Иран, тем временем, опубликовал предварительный отчет по авиакатастрофе, в котором говорится о пожаре на самолете перед непосредственно падением на землю.