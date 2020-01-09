На Меган Маркл обрушился шквал критики, ее обвиняют в разрушении королевской семьи

В Британии считают, что принцесса Сассекская рассорила своего супруга с его братом принцем Уильямом

После сенсационного заявления герцога и герцогини Сассекских о намерении сложить с себя королевские полномочия, на супругов обрушился шквал критики со стороны британских СМИ.

Так, известный британский журналист и телеведущий Пирс Морган обвинил Меган Маркл в том, что она разрушает королевскую семью. В своем Twitter Морган раскритиковал намерение герцогов, заявив, что именно Меган Маркл сначала рассорила своего супруга с его братом принцем Уильямом и его женой Кейт Миддлтон, а сейчас принялась за семью в целом.

"Люди говорят, что я слишком критичен по отношению к Меган Маркл — но она бросила свою семью, бросила своего отца, бросила большую часть своих старых друзей, отделила Гарри от Уильяма и теперь отделила его от королевской семьи. Я умываю руки", – написал он.

"Она разрушает нашу королевскую семью после того, как обчистила общественный кошелек", – добавил Пирс Морган.

Журналист заявил, что не может оставаться безучастным к происходящему, "как налогоплательщик и монархист".

Свое разочарование заявлением принца Гарри и Меган Маркл выразила и британская королева Елизавета, сообщает The Sun со ссылкой на источник.

По его словам, при дворе заявили, что такое решение пары не было согласовано с кем-либо, что является нарушением протокола.

На сайте ее величества вышло официальное обращение, в котором говорится, что "решение окончательно еще не принято".

"Мы понимаем их стремление применить другой подход, но это сложно. Дискуссии с герцогом и герцогиней Сассекскими – на ранней стадии", – заявили во дворце.

Как ранее сообщал Фокус:

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