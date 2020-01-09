В Пентагоне считают, что самолет МАУ был случайно сбит иранской зенитной ракетой, – СМИ

В Пентагоне сказали, что самолет сбили через несколько часов после ракетной атаки Ирана на военные базы США в Ираке, и иранские военные ожидали военный ответ США и ошибочно сбили украинский самолет

Украинский самолет МАУ, потерпевший крушение в Иране, был сбит зенитной ракетной системой.

Об этом сообщает Newsweek со сслыкой на представителя Пентагона, высокопоставленного сотрудника разведки США и сотрудника иракской разведки.

Собеседники издания сказали, что самолет сбили через несколько часов после ракетной атаки Ирана на военные базы США в Ираке, и иранские военные ожидали военный ответ США и ошибочно сбили украинский самолет.

Центральное командование США отказалось комментировать этот вопрос. Никакого ответа не было получено от Совета национальной безопасности или Государственного департамента.

Корреспондент CBS News Крис Ван Клейв сообщил в Twitter, что, по мнению американских чиновников, боинг сбит иранскими средствами ПВО. США зарегистрировали сигнал включения иранского радара, а также зафиксировали две вспышки пуска ракет, вероятно, ЗРК "Тор", после чего последовала инфракрасная вспышка от взрыва.

Как ранее сообщал Фокус:

Утром 8 января через 8 минут после вылета из аэропорта Тегерана Boeing-737 "Межуднародных авиалиний Украины" потерпел крушение.

Президент Владимир Зеленский создал оперативный штаб при СНБО.