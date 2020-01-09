В Пентагоне считают, что самолет МАУ был случайно сбит иранской зенитной ракетой, – СМИ
2020-01-09 19:23:17
В Пентагоне сказали, что самолет сбили через несколько часов после ракетной атаки Ирана на военные базы США в Ираке, и иранские военные ожидали военный ответ США и ошибочно сбили украинский самолет
Украинский самолет МАУ, потерпевший крушение в Иране, был сбит зенитной ракетной системой.
Об этом сообщает Newsweek со сслыкой на представителя Пентагона, высокопоставленного сотрудника разведки США и сотрудника иракской разведки.
Собеседники издания сказали, что самолет сбили через несколько часов после ракетной атаки Ирана на военные базы США в Ираке, и иранские военные ожидали военный ответ США и ошибочно сбили украинский самолет.
Центральное командование США отказалось комментировать этот вопрос. Никакого ответа не было получено от Совета национальной безопасности или Государственного департамента.
Корреспондент CBS News Крис Ван Клейв сообщил в Twitter, что, по мнению американских чиновников, боинг сбит иранскими средствами ПВО. США зарегистрировали сигнал включения иранского радара, а также зафиксировали две вспышки пуска ракет, вероятно, ЗРК "Тор", после чего последовала инфракрасная вспышка от взрыва.
Как ранее сообщал Фокус:
- Утром 8 января через 8 минут после вылета из аэропорта Тегерана Boeing-737 "Межуднародных авиалиний Украины" потерпел крушение.
- Президент Владимир Зеленский создал оперативный штаб при СНБО.
- В Иране заявили, что крушение боинга – не теракт. Эту версию поначалу поддерживало и посольство Украины, но потом несколько изменило свое мнение.
- В МАУ на брифинге заявили, что Boeing 737 был получен в 2016 году и прошел техпроверку буквально два дня назад.
- Иранские СМИ также сообщают, что спасатели нашли черные ящики на месте крушения Boeing 737 МАУ, но передавать их компании Boeing иранцы отказываются.
- Спустя почти сутки президент Владимир Зеленский прилетел в Киев из Омана, объявил 9 января днем траура и записал видеообращение к украинцам.
- Иран, тем временем, опубликовал предварительный отчет по авиакатастрофе, в котором говорится о пожаре на самолете перед непосредственно падением на землю.
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Секретарь СНБО Алексей Данилов рассказал, что сейчас рассматривается семь версий причин крушения самолета, при этом три пока не разглашаются.
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Президент Ирана Хасан Рухани заявил, что Иран будет предоставлять группе украинских экспертов оперативный доступ ко всем необходимым данным по авиакатастрофе украинского боинга.