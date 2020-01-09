В музее на это пошли после того, как герцог и герцогиня Сассекские заявили о намерении выйти из монаршей семьи Великобритании

Генеральный менеджер лондонского музея мадам Тюссо Стив Дейвис сообщил, что восковые фигуры принца Гарри и Меган Маркл больше не будут частью экспозиции, посвященной королевской семье. Об этом сообщает Independent.

В музее на это пошли после того, как герцог и герцогиня Сассекские заявили о намерении выйти из монаршей семьи Великобритании.

"Как и весь мир, мы реагируем на удивительные новости, что герцог и герцогиня Сассекские решили отойти от "старшего" членства в королевской семье. С сегодняшнего дня фигуры Меган и Гарри больше не будут частью нашей экспозиции королевской семьи", – заявил Стив Дейвис.

Он также добавил, что фигуры принца Гарри и Меган Маркл все же будут частью экспозиции музея, поскольку они являются "одними из самых популярных и любимых".

"Как две из самых популярных и любимых фигур, они, конечно, останутся важными экспонатами музея мадам Тюссо в Лондоне", – сказал Дейвис.

Восковые фигуры принца Гарри и Меган Маркл в лондонском музее мадам Тюссо

Как ранее сообщал Фокус:

После сенсационного заявления герцога и герцогини Сассекских о намерении сложить с себя королевские полномочия, на супругов обрушился шквал критики со стороны британских СМИ.