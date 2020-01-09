Трамп о крушении Боинга МАУ: Самолет летел в неспокойном районе, кто-то мог ошибиться

Американский лидер сомневается, что причиной падения украинского самолнта стал технический фактор

Президент США Дональд Трамп завил, что у него есть подозрения, что причиной падения украинского лайнера под Тегераном стали не технические неполадки. Об этом американский лидер сказал журналистам на мероприятии в Белом доме, передает CNN.

По его словам, "кто-то мог ошибиться с другой стороны".

"Я не хочу этого говорить, потому что у других людей есть свои подозрения. Кто-то мог ошибиться на другой стороне... не нашей стороне. Это не имеет к нам никакого отношения", – заявил президент США в Белом доме в четверг.

" Самолет летел в "неспокойном районе". Они могли ошибиться. Некоторые люди говорят, что это был механический фактор. Лично я не думаю, что это даже вопрос", – добавил он.

Когда у него прямо спросили, считает ли он, что самолет могли случайно сбить, Трамп ответил: "Я не знаю. Я действительно не знаю. Это касается их. В какой-то момент они раскроют информацию из "черных ящиков".

"Произошло ужасное, убийственное событие", – подытожил он.

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