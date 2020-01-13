Из-за проблем Boeing рост ВВП США затормозится в 2020 году с 3% до 2,5%
2020-01-13 12:00:03
Авиапроизводитель испытывает большие проблемы из-за запрета эксплуатации самолетов модели 737 МАХ
Проблемы авиастроительного концерна Boeing отнимут 0,5 процентного пункта от темпов роста ВВП США в 2020 году. Об этом заявил министр финансов США Стивен Мнучин в интервью Fox News.
"Boeing является одним из крупнейших американских экспортеров, и проблемы с приостановкой полетов самолетов 737 MAX могут отнять 0,5 процентного пункта от темпов роста ВВП в текущем году, – сказал он. – Без этой проблемы рост составил бы 3%. Очевидно, что соглашение США о свободной торговле с Мексикой и Канадой (USMCA), а также торговое соглашение с Китаем внесут крупный вклад в рост ВВП".
Напомним, что полеты самолетов Boeing 737 MАX были приостановлены во всем мире в марте-2019 после двух авиакатастроф, и время возвращения самолетов в эксплуатацию по-прежнему не определено.
В декабре Boeing объявил о приостановке производства самолетов 737 MАX.
За последний год капитализация Boeing упала на $50 млрд.
Как ранее сообщал Фокус:
- 8 января акции Boeing снизились на 2% на премаркете в Нью-Йорке из-за катастрофы украинского Boeing 737. Сама же компания в Twitter написала о том, держит тесную связь с авиакомпанией МАУ и поддерживает их "в это трудное время".
- 10 марта потерпел крушение пассажирский самолет, следовавший из Аддис-Абебы в столицу Кении Найроби.
- После аварии более половины мирового парка Boeing 737 MAX прекратили полеты. В частности, временные запреты на их использование ввели Евросоюз, Эфиопия, Китай, Новая Зеландия, Австралия, Сингапур и другие страны.
- Украинская Госавиаслужба также запретила эксплуатацию Boeing 737 MAX.