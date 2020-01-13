Метели рушат крыши и блокируют дороги. В Афганистан и Пакистан пришла суровая зима
2020-01-13 16:52:00
Всего от непогоды погибли уже 54 человека
В некоторые части Пакистана и Афганистана пришла рекордно холодная зима с обильными снегопадами, дождями и наводнениями, в результате чего уже погибли 54 человека. Об этом сообщает Associated Press.
Так, местные власти в понедельник, 13 января, бросили все силы на расчистку дорог и эвакуацию люде из опасных регионов.
В Пакистане основной удар непогоды пришелся по юго-западной провинции Белуджистан, там погибли 30 человек. По словам главы Управления по борьбе со стихийными бедствиями провинции Имрана Заркона, за последние 24 часа погибли 14 человек, главным образом из-за обрушения крыш во время сильного снегопада.
Сильный снегопад в провинции также стал причиной закрытия многих автомагистралей, в некоторых районах высота снежного покрова достигает 13 см.
В другой пакистанской провинции Пенджаб во время проливных дождей погибли еще 11 человек, а также 5 жертв было зафиксировано в пакистанской части Кашмира.
Гималайский регион пострадал от сильных снегопадов за несколько последних дней. Там была частично прекращена подача электроэнергии, а спасатели едва могут доставить провизию в заснеженные регионы.
В Афганистане суровые погодные условия привели к гибели как минимум 24 человек. В Министерстве по борьбе со стихийными бедствиями сообщили, что из-за непогоды был также разрушен 131 жилой дом. Они преимущественно располагались в южных, западных и северных провинциях страны.
Большинство автомагистралей в Афганистане были закрыты из-за сильного снегопада и опасений схода лавин. В афганской столице Кабуле температура упала до –15 градусов по Цельсию, большинству местных жителей приходится передвигаться по гору пешком из-за заснеженных дорог.
Как ранее сообщал Фокус:
- В Саудовскую Аравию заглянула зима со снегопадами. Cнег выпал в горной местности в провинции Табук.
- В одном из штатов Австралии выпал снег. Метеорологи утверждают, что подобного снегопада не было в штате Квинсленд с 2015 года.
- А в Карпатах в июле выпал снег. Температура воздуха тогда составила +3 градуса.