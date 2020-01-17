Крушение украинского самолета в Иране: Хаменеи впервые с 2012 года проведет пятничные молитвы
2020-01-17 11:23:00
Верховный лидер Ирана возглавит молитву в мечети в Тегеране
В пятницу, 17 января, верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи проведет молитву в столице Тегеране, что произойдет впервые за 8 лет. Об этом сообщает ВВС.
Пятничная молитва пройдет на фоне массовых протестов в стране из-за сбитого украинского самолета Boeing 737 иранскими военными. Руководство страны также пытается справиться с резким спадом в экономике, вызванным санкциями США.
Еще в среду президент Ирана Хасан Рухани призвал страну к национальному единству. Также он потребовал от военных предоставить полный отчет о том, как был сбит самолет МАУ.
По данным иранских государственных СМИ, сегодня 80-летний аятолла Хаменеи возглавит молитву в мечети Мосалле в Тегеране. Официально решение аятоллы не связывают с текущей ситуацией в стране.
По словам иранских чиновников, "иранская нация еще раз продемонстрирует свое единство и великолепие".
В последний раз аятолла Хаменеи проводил пятничные молитвы в Тегеране в 2012 году, когда отмечалась 33-я годовщина исламской революции в стране.
Эксперт из Вашингтонского института ближневосточной политики Мехди Халаджи сообщил, что проведение пятничных молитв в столице является символическим актом в ситуациях, когда высший орган Ирана хочет донести до народа важное послание.
Обычно пятничные молитвы проводятся лояльными к иранским лидерам священнослужителями с хорошими ораторскими способностями.
Как ранее сообщал Фокус:
- Утром 11 января Генштаб иранских вооруженных сил признал, что самолет МАУ сбили в результате "человеческой ошибки". Военные говорят, что боинг приняли за враждебную цель после того, как он повернул к военному центру Революционной гвардии. Виновных обещают привлечь к ответственности.
- Корпус стражей исламской революции взял на себя полную ответственность за крушение украинского самолета. Командующий ВКС КСИР сообщил, что в роковую ночь оператор ПВО принял боинг за крылатую ракету, не смог связаться с начальством и принял неправильное решение.
- После этого президент Ирана Хасан Рухани от имени всей страны извинился за поражение ракетой украинского боинга и выразил соболезнования семьям погибших.
- В рамках расследования авиакатастрофы самолета МАУ специалисты Ирана и Украины договорились о совместной расшифровке данных из устройств регистрации полетной информации ("черных ящиков").
- Согласно информации французского Бюро по расследованию и анализу безопасности гражданской авиации, расшифровка бортовых самописцев сбитого в Иране самолета МАУ будет вестись на территории Украины.
- Офис Генерального прокурора и Служба безопасности Украины обратились с запросом в компетентные органы Ирана о передаче украинской стороне бортовых "черных ящиков" самолета МАУ.
- В Офиса генпрокурора заявили, что Украина не получила от Ирана ни одного ответа на два запроса по доступу к черным ящикам сбитого у Тегерана Boeing 737.