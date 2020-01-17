Стреляла из арбалета и травила глазными каплями. Американка села на 25 лет в тюрьму за убийство мужа

В суде Лана Клейтон утверждала, что стала жертвой жестокого обращения со стороны супруга

Жительница Южной Каролины Лана Клейтон была признана виновной в непредумышленном убийстве собственного мужа, которого отравила глазными каплями. Об этом сообщает Independent.

Так, Стивен Клейтон умер в результате падения с лестницы 21 июня 2018 года в своем многомиллионном особняке. Судмедэкспертиза показала в крови мужчины опасный уровень тетрагидрозолина, который содержится в глазных каплях, убирая покраснения и сужая кровеносные сосуды.

После этого, вдова Лана Клейтон призналась, что тайком подлила глазные капли в напиток мужа. И это была не первая ее попытка отправить супруга в загробный мир. В 2016 году женщина стреляла из арбалета в мужа и утверждала, что это был несчастный случай. Позже она призналась, что взяла в руки оружие после того, как поссорилась с супругом.

В суде Клейтон признала, что за несколько последних лет проблемы в супружеской жизни лишь ухудшились.

"На эмоциях я вылила Визин в напиток Стивена, я сделала это, чтобы ему стало плохо, но никогда не думала, что это убьет его", – призналась в суде Клейтон.

Женщина была арестована по обвинению в убийстве и злонамеренных манипуляциях с лекарственным препаратом. Такие обвинения в Южной Каролине грозили бы Клейтон смертным приговором, но она избежала казни, согласившись на признание вины по более мягкому обвинению в непредумышленном убийстве.

По словам прокуроров округа Йорк, Клейтон работала медсестрой в больнице Департамента по делам ветеранов США. Она хотела, чтобы ее муж "страдал", женщина решила "преподать ему урок" из-за насилия с его стороны. Также известно, что Стивен Клейтон страдал на протяжении трех дней после того, как выпил воду с каплями.

Адвокаты Клейтон утверждали, что женщина была жертвой жестокого обращения со стороны ее супруга.

"Я хотела, чтобы он оставил меня в покое", – заявила она в суде.

Прокуроры же утверждали, что женщина пыталась таким образом завладеть богатством своего супруга после его смерти.

Также в суде сообщалось, что Клейтон пыталась покончить с собой до ареста, приняв большое количество таблеток и включив газовую плиту.

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