Экспертиз по делу Маркива не было. Суд опирается на свидетельства одного человека, – Денисова
2020-01-17 18:06:05
Сами же заседания суда в Италии проходили в "глубоко антиукраинской атмосфере", рассказывал сам Маркив в разговоре с Денисовой
Никаких экспертиз по делу нацгвардейца Виталия Маркива следствие так и не провело.
Об этом в Facebook сообщила омбудсмен Людмила Денисова.
Таким образом, все дело по убийству итальянского журналиста, к которому якобы причастен Маркив, строится на показаниях одного свидетеля.
Сам Маркив в разговоре с Денисовой говорил, что седбные заседания в Италии проходили в "глубоко антиукраинской атмосфере".
Омбудсмен также заявила, что вчерашнее постановление Рады об обращении к президенту и парламенту Италии по нарушению презумпции невиновности было абсолютно верным.
Кроме того, Денисова подчеркивает, что дело Маркива – политическое. Свидетельство этому – признание итальянским судом Нацгвардии как веременного формирования, действия которого незаконны.
Это решение суда будет в дальнейшем использовать Россия, отмечает уполномоченная по правам человека.
Как ранее сообщал Фокус:
- 12 июля 2019 года нацгвардейца Виталия Маркива приговорили к 24 годам тюрьмы в Италии. Он обвинен в причастности к убийству итальянского фотографа Андреа Роккелли на Донбассе в 2014 году.
- Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил послу Италии в Украине Давиде Ла Чечилии, что суровый приговор, вынесенный итальянским судом, наносит ущерб отношениям двух стран.
- Во время встречи с итальянским премьером Джузеппе Конте в Нью-Йорке президент Украины Владимир Зеленский предложил создать общую следственную группу для выяснения обстоятельств смерти итальянского журналиста Андреа Рокелли.
- 11 сентября в МВД сообщили, что их позиция по делу Маркива не изменилась: все обвинения – абсурдны, и пообещали помочь с обжалованием приговора.
- В конце октября украинский следователь обратился в прокуратуру Италии с просьбой предоставить Украине статус наблюдателя в расследовании по делу Виталия Маркива.
- 21 ноября Украина подала апелляцию на решение суда итальянского города Павия от 12 июля 2019 года по делу Маркива.