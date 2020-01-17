Украине в прошлом году передали полный пакет военной помощи, – Пентагон

Пентагон пытался проконтролировать, чтобы "деньги были израсходованы по назначению"

Министерство обороны США в 2019 году предоставило военную помощь Украине в полном объеме.

Об этом заявил представитель Пентагона Джон Хоффман, комментируя отчет Счетной палаты США, пишет "Голос Америки".

"Вся помощь выделена и направлена в Украину согласно требованиям Конгресса и указаниям, которые мы получили, за исключением очень небольшой части", – сказал Хоффман.

Он добавил, что при выделении помощи украинской стороне Пентагон пытался проконтролировать, чтобы "деньги были израсходованы по назначению". По мнению Хоффмана, "вопрос выделения оборонной помощи Украине слишком политизирован".

Кроме того, целью Пентагона, по словам Хоффмана, при передачи помощи было исключить какую-либо коррупционную составляющую, чтобы деньги были потрачены соответственно.

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