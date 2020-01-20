Снайперы на крышах и тысячи бутылок вина. Как Давос готовится к открытию экономического форума

В этом году в швейцарском Давосе традиционно состоится Всемирный экономический форум, который пройдет с 21 по 24 января. В форуме примут участие около тысячи крупнейших мировых компаний, несколько тысяч бизнесменов, политических лидеров, а также представителей гражданского общества

Самый охраняемый отель на земле

Подготовка к такому масштабному мероприятию на территории швейцарского горнолыжного курорта уже идет полным ходом. Проезжая через заснеженные горы за деревней Клостерс можно увидеть снайперов на крышах домов, а в небе – вертолеты ВВС Австрии и Швейцарии, пишет Forbes.

Город Давос расположен в горах, откуда открывается вид на впечатляющие альпийские пейзажи. Но раз в год на местном ландшафте появляются укрепленные в лесах блиндажи и военные танки. Так, в прошлом году швейцарское правительство направило 5 тыс. военных, чтобы обезопасить регион во время ежегодной встречи мировой элиты.

Отель, в котором остановятся участники форума. Фото: Getty Images.

Имеющиеся два въезда в город жестко контролируются полицией, военными и частными охранными фирмами. Вертолеты и лимузины станут основными видами транспорта для участников форума, которые прибывают в Давос из Цюриха.

Швейцарские военные на страже у вертолетной площадки экономического форума. Фото: Bloomberg News.

В дни, когда в городе проходит экономический форум, большая часть номеров в отелях будет забронирована, а стоимость оставшихся вырастет более чем на 500%. Таким образом, город окажется закрытым для внешнего мира. Правда, местные жители не жалуются, получая большую часть своего годового дохода именно во время проведения форума. Например, ежедневно крупнейшие отели планируют продавать более 1 600 бутылок шампанского и тысячи бутылок красного и белого вина.

Снайперы на крышах домов в Давосе. Фото: Getty Images.

Центральным местом во время форума станет отель Steigenberger, где будут останавливаться высокопоставленные гости, а также проходить сам форум. Steigenberger Grandhotel Belvédère на неделю становится самым укрепленным отелем в мире. Он гордится тем, что принимает у себя таких знаменитостей, как Билл Клинтон, принц Уильям, Билл Гейтс, Брэд Питт, Анджелина Джоли и Мэтт Деймон.

Встреча высокопоставленных гостей. Фото: Getty Images.

В ближайшую неделю 96 номеров и 30 люксов будут заняты участниками форума. Остальная инфраструктура отеля, включая косметический спа-центр и оздоровительный комплекс, превратят в конференц-залы, осушат даже бассейн, чтобы обеспечить дополнительное пространство.

Бомбоубежище для Трампа

Также ожидается прибытие президента США Дональда Трампа, который в 2019 году проигнорировал экономический форум из-за правительственного шатдауна. Так, в Швейцарию Трамп отправится на президентском самолете. С 10 декабря 2019 года секретная служба США снимает комнаты в отеле Mövenpick в Глаттбругге. Счет составляет чуть менее 150 000 долларов.

Согласно базе данных правительства США, где публикуются все государственный расходы, сообщается о потраченных 1,5 млн долларов на Международный экономический форум.

В документах также указывается, что Трамп может остановиться в отеле Marriott в Цюрихе. Также посольство США в Берне зарезервировало номер в пятизвездочном отеле за 202 224 доллара, из которых 150 тыс. уже потрачено. Предполагается, что именно там остановится Трамп. По данным швейцарской газеты Tages Anzeiger, существуют еще две договоренности по жилью для Трампа, одна на 116 тыс. долларов, а другая около 60 тыс. долларов. Ни одна из этих сумму не будет достаточной для оплаты номера в отеле Intercontinental в Давосе, где в 2018 году останавливался Трамп.

Тогда для Трампа был забронирован специальный этаж, включая бомбоубежище и "бронеэтаж".

Возможно, забронированные номера предназначаются для дочери президента Иванки Трамп и ее мужа Джареда Кушнера, а сам Трамп все же остановится в отеле Intercontinental.

Кто приедет и что будут обсуждать

Помимо двух самых обсуждаемых гостей форума – президента США и юной экоактивистки Греты Тунберг, ожидается приезд тысячи других деятелей и мировых лидеров.

Так, в этом году Украину в Давосе представят президент Владимир Зеленский, премьер-министр Алексей Гончарук, председатель Фонда госимущества Украины (ФГИУ) Дмитрий Сенниченко, бизнесмен Виктор Пинчук, гендиректор ДТЭК Максим Тимченко, предприниматель Вадим Новинский и министр иностранных дел Вадим Пристайко.

Участие в форуме также примут президент Швейцарии Ули Маурер, премьер-министр Синдзо Абэ, президент Бразилии Жаир Болсонару, канцлер Германии Ангела Меркель, зампредседателя КНР Ван Цишань, премьер-министр Италии Джузеппе Конте, премьер-министр Испании Педро Санчес, президент Ирака Бархам Салех, президент Афганистана Ашраф Гани, канцлер Австрии Себастьян Курц, президент Колумбии Иван Дуке Маркес, премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед Али, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, премьер-министр Нидерландов Марк Рютте, премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн, премьер-министр Норвегии Эрна Сульберг и другие.

Также будут присутствовать лидеры международных организаций: генсек ООН Антониу Гутерриш, верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет, главный исполнительный директор Всемирного банка Кристалина Георгиева, Комиссар Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев Филиппо Гранди, генеральный директор Всемирной торговой организации Роберту Азеведу, директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристин Лагард, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг и другие.

Основными для обсуждения этом году будут такие темы, как реакция на изменения климата и защита биоразнообразия, устранение долгосрочных задолженностей, угроза "технологической войны", предоставление миллиарду человек профессиональных навыков в течение следующего десятилетия, а также урегулирование конфликтов в глобальных "горячих точках".

Традиционно в пригороде Давоса проходят протесты на фоне подготовки ко Всемирному экономическому форуму.

Протестующие в пригороде Давоса. Фото: Getty Images.

На улицы вышли эко-активисты, который хотят привлечь внимание к тому, что крупные корпорации ухудшают экологическую ситуацию в мире. Акцию в самом Давосе провести не удалось, там уже действуют исключительные меры безопасности.

Фото: Getty Images.

Фото: Getty Images.