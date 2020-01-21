Сейчас 470 млн человек во всем мире не работают или частично заняты

В 2020 году число людей, зарегистрированных в качестве безработных, как ожидается, вырастет до 190,5 млн по сравнению со 188 млн в 2019 году. Такие данные Международной организации труда (МОТ) приводит агентство AFP.

Еще около 285 млн человек во всем мире считаются не полностью занятыми, то есть они либо работают меньше, чем хотят, либо отказались от поиска работы, или не имеют доступа к рынку труда. В сумме это почти 470 млн человек, что составляет 13% мировой рабочей силы.

Официальный же уровень безработицы в мире составляет 5,4%.

Общее число безработных, вероятно, будет расти по мере того, как замедляющаяся экономика приводит к сокращению рабочих мест.

В МОТ предупреждают, что отсутствие доступа к достойным рабочим местам способствует социальным беспорядкам. Глава МОТ Гай Райдер заявил: "Отсутствие доступа к достойной работе, по-видимому, частично стимулирует рост протестных движений и беспорядков по всему миру".

Согласно Индексу социальных беспорядков МОТ, который характеризует частоту демонстраций и забастовок, в период с 2009 по 2019 год наблюдался рост как на глобальном уровне, так и в семи из 11 субрегионов.

В докладе МОТ подчеркивается, что не менее 60% мировой рабочей силы в настоящее время занято в неформальной экономике, часто трудясь за некондиционную заработную плату и не имея элементарной социальной защиты.

В 2019 году около 630 млн человек – пятая часть мирового трудоспособного населения – жили в так называемой рабочей бедности, то есть получали менее $3,20 в день (по эквиваленту покупательной способности).

В докладе МОТ содержится предупреждение о значительном неравенстве доходов и доступа к работе, обусловленных такими факторами, как пол, возраст и географическое положение.

В частности, 267 млн молодых людей в возрасте от 15 до 24 лет не имеют работы, образования или профессиональной подготовки.

Средняя доля национального дохода, предназначенная для выплаты заработной платы и других затрат на рабочую силу, сократилась с 54 до 51% в период между 2004 и 2017 годами.

В отчете МОТ говорится, что самым бедным 20% наемных работников требуется 11 лет, чтобы заработать столько же, сколько самым высокооплачиваемым 20% за год.

"Ситуация хуже, чем мы думали ранее", – сказал Райдер.

По данным Госстата Украины, на конец ноября прошлого года уровень безработицы населения в возрасте 15–70 лет (по методологии МОТ) составлял 8,1%. На конец прошлого года в стране было зарегистрировано 338,2 тыс. безработных.

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