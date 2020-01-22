С надеждой на перезагрузку отношений. О чем российский бизнес поехал просить в Давос

Российские бизнесмены надеются, что конституционная реформа и смена правительства в РФ смогут улучшить отношения с США

Россия надеется восстановить отношения с США в этом году, несмотря на импичмент Дональду Трампу и спор из-за российского газопровода "Северный поток-2". Об этом пишет европейский корреспондент CNBC Холли Эллиатт.

"Такая надежда проистекает из очевидного сближения между Россией и ее непосредственными соседями в Украине и Европе в сочетании с растущей усталостью большинства западных стран от санкций против России из-за аннексии Крыма в 2014 году", – пишет автор.

Также она добавляет, что положительно на ситуацию влияют заявления Владимира Путина о "конституционных реформах, которые, как многие надеются, восстановят экономику России".

На Всемирном экономическом форуме в Давосе представители российского бизнеса заявили, что реформы Путина, которые "передают больше власти парламенту и приведут на пост премьер-министра технократа Михаила Мишустина", могут улучшить ситуацию не только в РФ, но и ее отношения с другими государствами, в то числе и с США.

"Я очень надеюсь, что это также приведет к изменениям в отношениях с США, но проблема в том, что это улица с двусторонним движением", – заявил исполнительный директор, председатель правления "Сбербанка" Герман Греф в Давосе.

"Это касается и доверия, многое будет зависеть от выборов в США. Поэтому, если отношения между лидерами (двух стран, – ред.) основаны на взаимном доверии, ничто не помешает такой перезагрузке. Мы возлагаем большие надежды на такой сброс, и компаниям это крайне необходимо", – добавил Греф.

В последнее время отношения между США и РФ обострились из-за санкций первых, связанных со строительством российского газопровода "Северный поток-2". Несмотря на это, глава Фонда национального благосостояния России Кирилл Дмитриев надеется, что 2020 год все еще может быть благоприятным для восстановления отношений между Россией и США.

"На самом деле мы считаем, что этот год может стать хорошим годом для улучшения отношений с США. Честно говоря, мы можем вместе решить множество проблем в борьбе с терроризмом, вместе мы можем сделать многое, конечно, будет много геополитических и политических атак внутри США, но мы считаем хорошим фон для улучшения отношений в этом году", – заявил Дмитриев.

Также он подчеркнул, что были признаки сближения между Россией и Украиной, спустя несколько лет после аннексии Крыма.

"Европа уже продемонстрировала много признаков того, что она хочет помириться с Россией, и мы видим большой прогресс в Украине, и Зеленский идет на некоторые компромиссы с Россией, поэтому мы считаем, что это создает позитивный геополитический фон", – добавил глава российского фонда.

Правда, не все российские бизнесмены поддерживают такую точку зрения. Глава второго по величине банка в России "ВТБ Банк" Андрей Костин сказал, что выборы в США в 2020 году, а также импичмент Трампа могут помешать Путину и президенту США решить проблемы в отношениях.

"Я думаю, что большим препятствием является внутренняя проблема в Америке, поэтому я не думаю, что Трамп сможет поговорить с Путиным, пока в США идет импичмент. Мы просто подождем и посмотрим", – заявил Костин.

Напомним, Всемирный экономический форум в Давосе начался 21 января, он продлится до 24 января. Российскую делегацию нвозглавил министр экономического развития РФ Максим Орешкин.