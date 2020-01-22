Тюремный срок за голую грудь: В США судят женщину, которую пасынки случайно увидели топлесс

Суд штата Юта отказался отменить часть закона о непристойности. Теперь Тилли Бьюкенен грозит реальный тюремный срок и включение в список сексуальных преступников

В США продолжается скандальное дело, касающееся обнаженной женской груди. Так, суд американского штата Юта собирается приравнять женщину, чью грудь без бюстгальтера увидели пасынки, к сексуальным преступникам: педофилам и насильникам. Также ей грозит тюремный срок. Об этом пишет The Guardian.

Инцидент произошел еще в прошлом году. Тилли Бьюкенен с мужем ремонтировали гараж, были все покрыты пылью от гипсокартона и сняли футболки. Тилли осталась топлесс. В этот момент в гараж вошли трое детей ее мужа: 13-летний и девятилетний мальчики и десятилетняя девочка.

Они удивились, тогда Тилли разъяснила им, что в ее обнажении нет никакого сексуального подтекста, она просто сделала то же самое, что сделал ее муж – сняла футболку.

Инцидент, казалось, был исчерпан, но родная мать детей обратилась к властям. И делу был дан ход. В соответствии с законом штата Юта, женщина виновна в развратном поведении, связанном с ребенком, если она "демонстрирует свою грудь ниже верха ареолы соска" публично, или в "обстоятельствах, о которых она осведомлена, что они могут вызвать оскорбление, или тревогу".

Тилли Бьюкенен в зале суда/фото: The Salt Lake Tribune

В случае осуждения Тилли грозит тюремный срок, и ей придется зарегистрироваться в качестве сексуального преступника сроком на десять лет, как насильникам и педофилам.

Тилли был оскорблена тем, фактом, что она не может показаться топлесс в собственном доме и в дело вмешался Американский союз гражданских свобод штата Юта.

Они просили судью закрыть дело и изменить закон о непристойности, который, по их мнению, является неконституционным и дискриминирует женщин.

"Этот закон гласит, что эта часть женщины по своей сути непристойна, а эта часть мужчины – нет. Это несправедливо", - заявил адвокат журналистам перед началом суда.

Тилли Бьюкенен со своим адвокатом/фото: The Salt Lake Tribune

На этой неделе суд отказался изменить закон и закрыть дело. Если Тилли не обжалует это решение, то обвинения будут направлены в суд. Поведение ее мужа непристойным не считается.

Впрочем, надо отметить, что ранее и мужчины не могли появляться без рубашки в публичных местах, но, например, в штате Нью-Йорк такой закон был отменен еще в 30-е годы прошлого столетия.

Сейчас растет глобальное движение Free the nipple (Освободи сосок), призывающее к равному отношению как к мужчинам, решившим прогуляться топлесс, так и к женщинам. Движение призывает перестать сексуализировать данную часть женского тела.

Фото: The Mary Sue

Дело Тилли Бьюкенен, считают журналисты, явный пример двойных стандартов и подчеркивает насколько необычны американские законы. Так, в том же штате Юта человек имеет право купить оружие без проверки биографических данных и ходить по улицам с пистолетом на поясе, но женские соски вызывают бурю негодования.

Ранее Верховный суд США оставил в силе обвинения против трех участниц движения Free the nipple, которых арестовали в 2016 году за то, что они появились топлесс на пляже в штате Нью-Гемпшир.

Как ранее писал Фокус:

Китайскую писательницу, известную под псевдонимом Лю, приговорили к 10 годам тюрьмы за описание в книге сцены секса геев. Суд в провинции Аньхой 31 октября осудил писательницу за "производство и продажу непристойных материалов", где изображено "мужское гомосексуальное поведение с развратными сексуальными действиями".