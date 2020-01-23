Жители Ухани могли заразиться вирусом, попробовав местный деликатес

Исследователи предполагают, что вспышка коронавируса в китайском городе Ухань могла начаться из-за местного деликатеса – супа с летучими мышами. Об этом сообщает The Sun.

Согласно новому исследованию, опубликованному в Китайском научном бюллетене, обнаруженный у людей вирус имеет много общего с тем, что встречается у фруктовых летучих мышей.

Также известно, что первыми заразившимися новым вирусом были жители Ухани, которые посещали или работали на местном рынке морепродуктов. В свою очередь, суп из летучих мышей считается популярным блюдом, особенно в Ухани, его также готовят в качестве уличной еды.

После этого, в соцсетях появилось множество фотографий, на которых люди едят вышеупомянутый китайский деликатес. На снимках видны мертвые рукокрылые с удаленным желудком и миска с бульоном на фоне.

Стоит подчеркнуть, что предыдущие смертельные вспышки атипичной пневмонии (SARS) и лихорадки Эбола были переданы человеку от летающих млекопитающих.

В этот раз эксперты считали, что вирус не может передаваться от человека к человеку, поэтому не может стать причиной серьезной вспышки. Но проведенное исследование и последующие случаи передачи вируса от человека к человеку доказали обратное.

В исследовании Академии наук Китая, экспертами из Народно-освободительной армии Китая и Шанхайского института Пастера выявило, что вирус обладает "большим сходством" с человеческим белком под названием ACE2.

Ученые считают, что этот связывающий белок также очень поход на белок SARS, который убил почти 800 человек и заразил 8 тыс. человек во всем мире в период с 2002 по 2003 годы. Исследователи также выяснили, что новый штамм в эволюционном дереве принадлежит к бета-коронавирусу.

Так, результаты тестов показывают, что опасность нового вируса 2019-nCoV могла быть существенно недооценена в исследовательском сообществе.

Согласно другому исследованию, человек мог заразиться вирусом от змеи. В докладе из Журнала медицинской вирусологии говорится, что самыми близкими по генетическому коду к вирусу оказались два вида змей: южнокитайский многополосый крайт и китайская кобра.

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