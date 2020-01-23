Суп из летучих мышей. Выяснилось, как новый коронавирус передался от животных к людям
2020-01-23 15:05:00
Жители Ухани могли заразиться вирусом, попробовав местный деликатес
Исследователи предполагают, что вспышка коронавируса в китайском городе Ухань могла начаться из-за местного деликатеса – супа с летучими мышами. Об этом сообщает The Sun.
Согласно новому исследованию, опубликованному в Китайском научном бюллетене, обнаруженный у людей вирус имеет много общего с тем, что встречается у фруктовых летучих мышей.
Также известно, что первыми заразившимися новым вирусом были жители Ухани, которые посещали или работали на местном рынке морепродуктов. В свою очередь, суп из летучих мышей считается популярным блюдом, особенно в Ухани, его также готовят в качестве уличной еды.
После этого, в соцсетях появилось множество фотографий, на которых люди едят вышеупомянутый китайский деликатес. На снимках видны мертвые рукокрылые с удаленным желудком и миска с бульоном на фоне.
Стоит подчеркнуть, что предыдущие смертельные вспышки атипичной пневмонии (SARS) и лихорадки Эбола были переданы человеку от летающих млекопитающих.
В этот раз эксперты считали, что вирус не может передаваться от человека к человеку, поэтому не может стать причиной серьезной вспышки. Но проведенное исследование и последующие случаи передачи вируса от человека к человеку доказали обратное.
В исследовании Академии наук Китая, экспертами из Народно-освободительной армии Китая и Шанхайского института Пастера выявило, что вирус обладает "большим сходством" с человеческим белком под названием ACE2.
Ученые считают, что этот связывающий белок также очень поход на белок SARS, который убил почти 800 человек и заразил 8 тыс. человек во всем мире в период с 2002 по 2003 годы. Исследователи также выяснили, что новый штамм в эволюционном дереве принадлежит к бета-коронавирусу.
Так, результаты тестов показывают, что опасность нового вируса 2019-nCoV могла быть существенно недооценена в исследовательском сообществе.
Согласно другому исследованию, человек мог заразиться вирусом от змеи. В докладе из Журнала медицинской вирусологии говорится, что самыми близкими по генетическому коду к вирусу оказались два вида змей: южнокитайский многополосый крайт и китайская кобра.
Как ранее сообщал Фокус:
- 23 января, китайский город Ухань, где началась вспышка нового штамма коронавируса, был закрыт местными властями для въезда и выезда.
- 11 января в Китае от неизвестного вируса один человек умер, еще семеро были в критическом состоянии. Большинство пациентов были продавцами или покупателями на рыбном рынке в городе, но до настоящего времени не было выявлено доказательств передачи вируса от человека к человеку.
- После этого, один случай заражения коронавирусом был зафиксирован в Таиланде. Туристка из Китая была госпитализирована в Бангкоке.
- 16 января в Японии был подтвержден первый случай заражения новым вирусом.
- 20 января китайские власти сообщили, что за последние два дня зафиксировано 139 новых случаев заболевания неизвестным коронавирусом, который провоцирует развитие пневмонии.
- 22 января сообщалось, что в Китае от пневмонии, вызванной новым типом коронавируса 2019-nCoV, погибло 17 человек.
- 23 января ВОЗ соберется на второе экстренное заседание, на котором продолжит обсуждение ситуации с коронавирусом. На первом заседании генеральный директор ВОЗ оценил ситуацию с новым коронавирусом как "сложную".