В провинции Хубэй закрыты уже 10 городов из-за вспышки нового штамма коронавируса

В китайском городе Ухань, откуда началась вспышка нового вируса, переполнены больницы, всего в провинции Хубэй закрыты уже 10 городов. Об этом сообщает The Guardian.

На данный момент ограничения на передвижение коснулись уже 33 млн человек в Китае. Такие ограничения вводятся местными властями, чтобы предотвратить распространение нового штамма коронавируса.

Известно, что к пятнице, по официальным данным, вирус убил 26 человек по всему Китаю, заражены более 800 человек. ВОЗ назвала вспышку вируса чрезвычайной ситуацией для Китая, но не стала придавать ей международного значения.

В это же время, в эпицентре распространения вируса – в Ухани, начато строительство новой больницы на дополнительных 1 тыс. коек. Ее собираются возвести за 6 дней. По данным китайских СМИ, строители уже начали работу. Новая больница будет похожа на ту, что была создана в Пекине в 2003 году, когда в городе произошла вспышка коронавируса SARS.

Строительство больницы в Ухани. Фото: Twitter/@Pabloneruda54.

Во время этого кризиса в Пекине 7 тыс. рабочих построили больницу Сяотаншань в северных пригородах всего за неделю. В течение двух месяцев она лечила одну седьмую часть всех пациентов в стране.

По словам властей, новая больница в Ухани "призвана решить проблему нехватки медицинских ресурсов".

На кадрах из больниц в Ухани видны огромные очереди и хаос в приемных покоях. На видео из Народной больницы Ханькоу также видны огромные очереди, автор ролика утверждает, что в медучереждении дежурили лишь четыре врача и людям приходилось несколько часов ждать помощи. Некоторые пациенты теряли сознание, стоя в очередях.

На других кадрах из китайской соцсети Weibo, откуда они в последствии были удалены, показывается, как на полу в одной из больниц Уханя лежат трупы людей, накрытые простынями.

Трупы в коридоре больницы. Скриншот: Twitter/@ConflictsW

Трупы в коридоре больницы. Скриншот: Twitter/@ConflictsW

Также появляется большое количество видео, на которых люди теряют сознание на улицах городов.

Также государственные СМИ заявили, что в Пекине были отменены массовые мероприятия, в то числе новогодние ярмарки. Запретный город Гугун, дворцовый комплекс в Пекине, объявил, что закрывается на неопределенный срок.

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