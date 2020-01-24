Коронавирус в Ухани: трупы в коридорах переполненных больниц и падающие люди на улицах
2020-01-24 12:23:00
В провинции Хубэй закрыты уже 10 городов из-за вспышки нового штамма коронавируса
В китайском городе Ухань, откуда началась вспышка нового вируса, переполнены больницы, всего в провинции Хубэй закрыты уже 10 городов. Об этом сообщает The Guardian.
На данный момент ограничения на передвижение коснулись уже 33 млн человек в Китае. Такие ограничения вводятся местными властями, чтобы предотвратить распространение нового штамма коронавируса.
Известно, что к пятнице, по официальным данным, вирус убил 26 человек по всему Китаю, заражены более 800 человек. ВОЗ назвала вспышку вируса чрезвычайной ситуацией для Китая, но не стала придавать ей международного значения.
В это же время, в эпицентре распространения вируса – в Ухани, начато строительство новой больницы на дополнительных 1 тыс. коек. Ее собираются возвести за 6 дней. По данным китайских СМИ, строители уже начали работу. Новая больница будет похожа на ту, что была создана в Пекине в 2003 году, когда в городе произошла вспышка коронавируса SARS.
Строительство больницы в Ухани. Фото: Twitter/@Pabloneruda54.
Во время этого кризиса в Пекине 7 тыс. рабочих построили больницу Сяотаншань в северных пригородах всего за неделю. В течение двух месяцев она лечила одну седьмую часть всех пациентов в стране.
По словам властей, новая больница в Ухани "призвана решить проблему нехватки медицинских ресурсов".
На кадрах из больниц в Ухани видны огромные очереди и хаос в приемных покоях. На видео из Народной больницы Ханькоу также видны огромные очереди, автор ролика утверждает, что в медучереждении дежурили лишь четыре врача и людям приходилось несколько часов ждать помощи. Некоторые пациенты теряли сознание, стоя в очередях.
На других кадрах из китайской соцсети Weibo, откуда они в последствии были удалены, показывается, как на полу в одной из больниц Уханя лежат трупы людей, накрытые простынями.
Трупы в коридоре больницы. Скриншот: Twitter/@ConflictsW
Трупы в коридоре больницы. Скриншот: Twitter/@ConflictsW
Также появляется большое количество видео, на которых люди теряют сознание на улицах городов.
Также государственные СМИ заявили, что в Пекине были отменены массовые мероприятия, в то числе новогодние ярмарки. Запретный город Гугун, дворцовый комплекс в Пекине, объявил, что закрывается на неопределенный срок.
Как ранее сообщал Фокус:
- 11 января в Китае от неизвестного вируса один человек умер, еще семеро были в критическом состоянии. Большинство пациентов были продавцами или покупателями на рыбном рынке в городе, но до настоящего времени не было выявлено доказательств передачи вируса от человека к человеку.
- После этого, один случай заражения коронавирусом был зафиксирован в Таиланде. Туристка из Китая была госпитализирована в Бангкоке.
- 16 января в Японии был подтвержден первый случай заражения новым вирусом.
- 20 января китайские власти сообщили, что за последние два дня зафиксировано 139 новых случаев заболевания неизвестным коронавирусом, который провоцирует развитие пневмонии.
- 22 января сообщалось, что в Китае от пневмонии, вызванной новым типом коронавируса 2019-nCoV, погибло 17 человек.
- 23 января ВОЗ собралось на второе экстренное заседание, на котором продолжило обсуждение ситуации с коронавирусом. На первом заседании генеральный директор ВОЗ оценил ситуацию с новым коронавирусом как "сложную".
- Риск завоза нового китайского коронавируса в Украину оценивается как средний. Об этом сообщил исполняющий обязанности генерального директора Центра общественного здоровья Игорь Кузин.