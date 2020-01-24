$1 млрд. на борьбу с национализмом. Сорос рассказал, как будет бороться с Трампом и Си Цзиньпином

Американский финансист будет противостоять возрождающемуся национализму

Финансист и филантроп Джордж Сорос пообещал выделить 1 млрд долларов на поддержку глобальной сети высшего образования, чтобы обучать студентов гражданской активности и противостоять возрождающемуся национализму в мире. Об этом сообщает Financial Times.

Во время выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе Сорос резко раскритиковал растущий популизм на международном уровне, и привел в пример президента США Дональда Трампа, главу Китая Си Цзиньпина и премьер-министра Индии Нарендра Моди и Brexit.

"Я считают, что в долгосрочной перспективе наша главная надежда заключается в доступе к качественному образованию, в частности к образованию, которое укрепляет независимость личности, развивая критическое мышление и делая упор на академическую свободу", – заявил Сорос.

В своей речи Сорос выделил президента Дональда Трампа в качестве яркого примера.

"Президент Трамп – мошенник и абсолютный нарцисс, который хочет, чтобы мир вращался вокруг него. Когда его мечта стать президентом стала реальность, его нарциссизм претерпел паталогические изменения", – говорит финансист.

Стоит подчеркнуть, что такая неприязнь Сороса к Трампу не безответна. Близкий к адвокату президента США Руди Джулиани американский бизнесмен украинского происхождения Лев Парнас ранее говорил, что Сорос стал для Трампа врагом и навязчивой идеей. Также Парнас подтвердил, что команда Трампа пыталась убрать "людей Сороса" из окружения Зеленского.

Также Сорос сообщил, что в Китае президент Цзиньпин разрушил тщательно разработанную систему коллективного руководства страной, как только накопил достаточно сил. В то же время, премьер-министр Моди создал индуистское националистическое государство в Индии, добавил Сорос.

Не оставил без своего внимания Сорос и Европу:

"Борьба за предотвращение Brexit – вредного как для Великобритании, так и для ЕС, завершилась сокрушительным поражением".

По словам финансиста, "после кризиса 2008 года ситуация повернулась против открытых обществ, что стало провалом для международного сотрудничества. Это в свою очередь, привело к росту национализма, великого врага открытого общества".

Он сказал, что некоторые признаки поворота в прошлом году в направлении расширения международного сотрудничества были "разрушены, так как сильнейшие державы – США, Китай и Россия, остались в руках потенциальных или настоящих диктаторов, и ряды авторитарных правителей продолжают расти".

Организация Сороса Фонды "Открытое Общество" теперь займется развитием партнерских отношений между ведущими университетами, аналитическими центрами и культурными учреждениями на западе, а также в более отдаленных, бедных и нестабильных регионах.

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