"Мы хотим жить". В одном из округов Китая назначили награду за выявление людей из Ухани
2020-01-27 15:58:00
За информацию о приезжих из эпицентра коронавируса платят по 145 долларов
В округе Чжэндин на юге китайской провинции Хэбэй объявили денежное вознаграждение за информацию о нахождении в населенном пункте людей из Ухани, где бушует коронавирус. Об этом сообщает Reuters.
Так, за информацию полагается 1 тыс. юаней (145 долларов), такое объявление было сделано в эфире местного правительственного телеканала. Также были предоставлены два номера горячей линии – один местного самоуправления, а второй – офиса коммунистической партии округа. Действия местных властей получили широкую поддержку в соцсетях, как необходимая мера в необычные времена.
"Если вы не сообщаете о себе, не обвиняйте других в том, что они сообщили о вас. Мы хотим жить", – написал один из пользователей соцсети.
На данный момент в Китае новым коронавирусом заразились более 2800 человек, еще 81 погиб.
Чиновники из соседних с провинцией Хэбэй также просят жителей сообщить, посещали ли они эпицентр вспышки вируса или гостил ли у них кто-то из провинции.
Округ Чжэндин находится в трех часах езды от Пекина, он известен, как бывший дом президента КНР Си Цзиньпина, который работал там в период с 1982 по 1985 годы на должности партийного секретаря.
Как ранее сообщал Фокус:
- 23 января по итогам двух заседаний Всемирная организация здравоохранения решила пока не объявлять вспышку коронавируса в Китае чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения мирового значения.
- Риск завоза нового китайского коронавируса в Украину оценивается как средний. Об этом сообщил исполняющий обязанности генерального директора Центра общественного здоровья Игорь Кузин.
- 26 января в "Борисполе" начали измерять температуру пассажиров из Китая. Пассажиров самолета будут встречать специалисты санитарно-карантинного подразделения МОЗ.
- По состоянию на 26 января в Украине не было зафиксировано случаев заболевания коронавирусом. По словам главы Минздрава, все выявленные случаи, о которых сообщалось в СМИ, были обычным гриппом.
- Также известно, что вирусологи Ухани изучали смертельный для свиней коронавирус, переносимый летучими мышами, еще в 2018. Ученые надеялись, что летучие мыши научат людей, как сопротивляться вирусам.