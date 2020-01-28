Жители одного из районов города решили поддержать друг друга во время карантина

Жители китайского города Ухань, который оказался в центре вспышки коронавируса, поют на балконах и крышах, чтобы поддержать друг друга во время карантина. Об этом сообщает The Daily Star.

Так, в сети появилось трогательное видео из Ухани, где жители одного из районов города, вышли вечером на балконы, крыши, а также выглядывали в окна, чтобы вместе проскандировать поднимающие дух лозунги.

На записи слышно, как люди кричат слово "Wuhan, jiayou", где "Jiayou" в буквальном смысле переводится, как "подкинь масла" – это китайская фраза, которая по смыслу схожа с выражениями "двигайся вперед" или "не сдавайся". Фраза обычно используется китайцами, чтобы подчеркнуть настойчивость и решительность. Выражение "Jiayou" широко использовалось во время Олимпийских игр.

На фоне вспышки коронавируса, вышеупомянутая фраза использовалась жителями города, чтобы поддержать друг друга в нелегкое время, призывая к борьбе.

Еще на прошлой неделе правительство заблокировало Ухань и другие города в центральной провинции Хубэй, фактически в ловушке оказались более 50 млн человек, включая тысячи иностранцев.

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