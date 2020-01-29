Штраф за наживу на панике. В Китае супермаркет заплатит $72 тысячи за рост цен на 6 баксов

Правительство распорядилось о поставках свежих овощей в закрытые города из-за коронавируса

Правительство Китая распорядилось наращивать производство овощей, чтобы доставлять их в закрытые из-за коронавируса города, также власти штрафуют тех, кто пытается нажиться на панике. Об этом сообщает Reuters.

На прошлой неделе был закрыт на карантин центральный китайских город Ухань, в котором проживает 11 млн человек. Беспрецедентные меры привели к тому, что местные жители начали активно запасаться едой.

По словам жителей Ухани, острой нехватки продовольствия пока нет, но полки супермаркетов быстро пустеют.

Для того, чтобы стабилизировать ситуацию, власти поставили задачу для крупнейшей в стране базы по выращиваю овощей в городе Шоугуан, доставлять в Ухань ежедневно по 600 тонн свежих овощей. Поставки должны осуществляться в течение следующих 10-15 дней.

Предприятиям из Сунцзяцзи, которые выращивают в основном огурцы, было поручено отправить в закрытый город 60 тонн овощей менее чем за 7 часов.

"Мы получили заказ от нашего городского управления в 11 часов вечера. После этого, мы немедленно связались с нашими фермерами, попросив их собрать огурцы ночью и доставить овощи до 6 часов утра. В итоге, мы отправили 70 тонн урожая", – сообщила представительница местной власти.

Министерство сельского хозяйства опубликовало уведомление, призывающее соответствующие ведомства контролировать поставки, а также цены на продукцию.

Так, супермаркет в Чжэнчжоу в провинции Хэнань был оштрафован на 500 000 юаней (более 72 тыс. долларов) за продажу китайской капусты по цене 63 юаня (9 долларов) вместо обычных 17 юаней (2,45 доллара).

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