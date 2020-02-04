В Британии предлагают сотрудникам компаний не говорить о спорте из-за ущемления прав женщин

Многим представительницам слабого пола не нравится, что их не вовлекают в беседу

В Великобритании руководитель Дипломированного института управления (CMI) Энн Франк предложила ограничить общение сотрудников фирм на спортивную тематику, так как подобные разговоры, по ее мнению, ущемляют права далеких от мира спорта сотрудниц компаний.

Об этом сообщает Сhampionat.com.

"Многие женщины чувствуют себя обделенными. Они не следят за такими видами спорта, как футбол и крикет, и им не нравится, когда их заставляют говорить о спорте или, наоборот, не вовлекают в беседу. Я ничего не имею против любителей спорта, это здорово. Но проблема в том, что многие люди не являются поклонниками спорта", – сказала Франк.

При этом она не считает, что разговоры на спортивную тематику должны быть полностью запрещены. Главное, чтобы менеджеры делали все, чтобы все в их коллективе чувствовали себя комфортно.

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