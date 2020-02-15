72-летний серб решил прийти в Москву пешком, чтобы поздравить Путина с Днем победы

Милован Милутинович отправился в поход из города Ужице, что в центральной Сербии, и планирует преодолеть 2640 километров

Гражданин Сербии, 72-летний Милован Милутинович отправился пешком из города Ужице (центральная часть Сербии) в Москву, чтобы 9 мая лично поздравить президента РФ Владимира Путина с Днем победы.

Об этом стало известно 15 февраля, в День государственности Сербии, передает Радио Свобода.

Отчаянный серб планирует преодолеть пешком 2640 километров.

Сообщается, что Милутинович готовился в дальнюю дорогу в течение шести месяцев.

Как пишет издание, сербские СМИ не уточняют, финансируется ли его поход и причастны ли к этому мероприятию власти страны.

В пропагандистских российских СМИ полковник в отставке Милован Милутинович упоминается как противник проведения в Сербии учений НАТО весной 2018 года, а в боснийских медиа – как бывший начальник Информационной службы штаба армии Республики Сербской.

Как ранее сообщал Фокус:

19 сентбяря прошлого года якутского шамана Александра Габышев, который шел в Москву "изгонять Путина", задержали на стоянке в Бурятии.