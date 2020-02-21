Коронавирус: В РФ взяли на карантин пассажиров поезда из Киева, Гончарук говорит – провокация

По сообщению российских чиновников, вагон, в котором ехала китаянка, отцеплен

С украинского поезда № 6 Киев-Москва в Брянской области госпитализировали гражданку Китая с подозрением на коронавирус, у которой была высокая температура.

Об этом сообщил директор департамента здравоохранения Брянской области Андрей Бардуков, передает РИА Новости.

Вагон, в котором она ехала, отцеплен.

"Да нет, там не подтверждается ничего, ее госпитализировали, привезли с соблюдением всех правил. В 4-й больнице сформировали резервационный госпиталь", – рассказал Бардуков.

По его словам, 20 пассажиров, ехавших в вагоне поезда вместе с китаянкой, будут находиться в Брянске под наблюдением в течение двух недель.

Сегодня ранее премьер-министр Украины Алексей Гончарук во время выступления в Верховной Раде заявил, что информация о китаянке на украинском поезде – провокация и часть информационной войны.

"Я предвещаю, что провокации продолжатся. У нас уже сегодня есть информация, что якобы гражданка Китая, которая прибыла пять дней назад самолетом, побыла четыре дня в Киеве, и уехала поездом в Москву и ее якобы сняли российские пограничники из-за какого-то там вируса", – заявил он.

Украинская сторона проверяет информацию о пассажирке поезда Киев-Москва, которую сняли с рейса в российском Брянске из-за подозрений на коронавирус, заявляет пресс-служба Укрзализныци.

По предварительной информации, пассажирку с симптомами респираторного заболевания выявили во время прохождения таможенно-пограничного контроля на железнодорожной станции "Суземка", что в России.

"Основной состав поезда прибыл в конечный пункт назначения – города Москва. Сейчас "Укрзализныця" в координации с Центром общественного здоровья Минздрава Украины, Министерством инфраструктуры и Государственной пограничной службой обратилась за официальной информацией к российской стороне", – сказано в сообщении.

Как ранее сообщал Фокус:

30 января Всемирная организация здравоохранения приняла решение объявить глобальную чрезвычайную ситуацию в связи с распространением нового коронавируса за пределы Китая. В ВОЗ считают, что Китай справится со вспышкой, но опасаются, что вирус может попасть в страны со слабой системой здравоохранения.

При этом в ВОЗ уточнили, что вспышка коронавируса - это еще не пандемия.

В Пекин отправилась передовая группа международных экспертов во главе со Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) для борьбы с коронавирусом.

После этого, ВОЗ призвала все страны мира приготовиться к появлению вируса у себя. Уже зафиксированы случаи распространения вируса у людей, которые не летали в Китай.

Глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус заявил, что первая вакцина против коронавируса Covid-19 может быть готова в течение 18 месяцев.