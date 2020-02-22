Часть местных жителей, тем не менее, не видят причин для беспокойства

Туристы стали массово покидать курортный город Бранвиль, расположенный на севере Франции, куда на двухнедельный карантин привезли 28 граждан из охваченного коронавирусом китайского Уханя. Об этом сообщает телеканал France 3.

Эвакуированные люди размещены в центре отдыха Village Normandy Garden. Они должны провести там 14 дней.

Коттеджный городок в Бранвиле, где будут находиться эвакуированные

При этом, заведение оградили временным забором.

Домики для эвакуированных за забором

Также, на въезде в Бранвиль установили контрольно-пропускные пункты для осмотра автомобилей.

Проверка автомобилей в Бранвиле на контрольно-пропускном пункте

Телеканал отмечает, что перед выходными из Бранвиля уехали "многие семьи", а один из туристов, объяснил, что покидает город в связи с тем, что у него дети, и он "не хочет рисковать".

Часть местных жителей, тем не менее, не видят причин для беспокойства.

"У меня сложилось впечатление, что вокруг коронавируса наблюдается большой медийный эффект. Меня это пугает больше. Я думаю, что этот вирус убивает не больше, чем грипп", – высказался один жителей курортного города.

Другие же, не скрывают своей озабоченности.

"Я не очень доволен, я бы предпочел, чтобы они поехали в другое место, тем более что сейчас много отдыхающих", – сказал местный француз.

Как ранее сообщал Фокус:

20 февраля в Украину прилетели эвауированные из Китая 45 граждан Украины и 27 иностранцев. Их решили разместить на карантин в санатории Нацгвардии в Новых Санжарах Полтавской области.

При въезде в город с вечера 19 января вышли на акцию протеста местные жители. Они утверждают, что санаторий не подходит под карантин. Новосанжарский поселковый совет на внеочередном заседании обратился к президенту Владимиру Зеленскому с призывом отказаться от размещения эвакуированных из Уханя в санатории на территории города.

Поздно вечером 20 февраля колонна с эвакуированными из Уханя въехала в Новые Санжары. В селе начались столкновения, полиция применила силу. В итоге, автобусы успешно доехали до санатория.