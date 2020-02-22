РФ в соцсетях разгоняет идею, что коронавирус – биологическое оружие ЦРУ, – СМИ

После третьей смерти от коронавируса в Ухане РФ начала кампанию по дискредитации США. Говорят, мол американцы хотят с помощью вируса выиграть у Китая торговую войну

РФ ведет информационную компанию по коронавирусу, чем мешает миру побороть эпидемию.

Об этом пишет AFP, ссылаясь на чиновников Госдепартамента США.

Основной месседж, который пытаются донести россияне в соцсетях, звучит следующим образом: за вспышкой коронавируса стоит США. Таким образом, в РФ якобы хотят подпортить имидж Америки на мировой арене.

Для продвижения этой идеи Россия использует все топовые соцсети: Twitter, Facebook и Instagram. Месседжи в них распространяются с фейковых аккаунтов и на разных языках.

Один из тезисов, который часто появляется в соцсетях, звучит так: "С помощью коронавируса США хотят выиграть торговую войну у Китая".

В поддержку этого мнения в РФ говорят, что коронавирус – биологическое оружие из лабораторий ЦРУ.

Впервые информационную кампанию россиян заметили в середине января, когда в китайском Ухане от вируса умер третий человек.

Как ранее сообщал Фокус:

30 января Всемирная организация здравоохранения приняла решение объявить глобальную чрезвычайную ситуацию в связи с распространением нового коронавируса за пределы Китая.

В ВОЗ считают, что Китай справится со вспышкой, но опасаются, что вирус может попасть в страны со слабой системой здравоохранения.