РФ в соцсетях разгоняет идею, что коронавирус – биологическое оружие ЦРУ, – СМИ
2020-02-22 19:40:49
После третьей смерти от коронавируса в Ухане РФ начала кампанию по дискредитации США. Говорят, мол американцы хотят с помощью вируса выиграть у Китая торговую войну
РФ ведет информационную компанию по коронавирусу, чем мешает миру побороть эпидемию.
Об этом пишет AFP, ссылаясь на чиновников Госдепартамента США.
Основной месседж, который пытаются донести россияне в соцсетях, звучит следующим образом: за вспышкой коронавируса стоит США. Таким образом, в РФ якобы хотят подпортить имидж Америки на мировой арене.
Для продвижения этой идеи Россия использует все топовые соцсети: Twitter, Facebook и Instagram. Месседжи в них распространяются с фейковых аккаунтов и на разных языках.
Один из тезисов, который часто появляется в соцсетях, звучит так: "С помощью коронавируса США хотят выиграть торговую войну у Китая".
В поддержку этого мнения в РФ говорят, что коронавирус – биологическое оружие из лабораторий ЦРУ.
Впервые информационную кампанию россиян заметили в середине января, когда в китайском Ухане от вируса умер третий человек.
Как ранее сообщал Фокус:
- По состоянию на 21 февраля, число зараженных в результате коронавируса выросло до 76 723 человек, из них в Китае – 75 245. Число погибших – 2247, выздоровели 18 515 человек.
- 30 января Всемирная организация здравоохранения приняла решение объявить глобальную чрезвычайную ситуацию в связи с распространением нового коронавируса за пределы Китая.
- В ВОЗ считают, что Китай справится со вспышкой, но опасаются, что вирус может попасть в страны со слабой системой здравоохранения.
- В китайской провинции Сычуань врачи зафиксировали случай повторного заражения коронавирусом.