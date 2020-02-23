Соседи Ирана закрыли свои границы из-за растущей вспышки коронавируса в стране
2020-02-23 21:37:00
В Иране подтвердилось уже 8 смертельных случаев
В воскресенье, 23 февраля, Турция, Пакистан, Армения, Афганистан и Грузия временно закрывают границы с Ираном, где зафиксирована вспышка коронавируса. Об этом сообщает DW.
На сегодняшний день в Иране было зарегистрировано уже 8 смертей от коронавируса. Из-за этого, глава Минздрава Турции Фахреттин Кока заявил, что любое сообщение с Ираном, включая и автомобильное, будет прекращено с сегодняшнего дня.
"Мы решили временно закрыть границу после роста количества случаев (коронавируса — ред.) в соседнем Иране", – заявил министр.
Он добавил, что решение было принято после консультаций с иранскими властями.
Закрыл границы с Ираном и Пакистан. В администрации приграничной провинции Белуджистан подтвердили, что границы с Ираном были закрыты из-за коронавируса.
А премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил о том, что правительство приняло решение закрыть границы с Ираном на две недели.
Афганистан прекращает наземное и воздушное пассажирское сообщение с Ираном в обоих направлениях.
"Чтобы предотвратить распространение нового коронавируса и защитить население, Афганистан прекращает все пассажирское сообщение (воздушное и наземное — ред.) в и из Ирана", – говорится в сообщении Офиса Совета национальной безопасности Афганистана.
О приостановлении авиационного сообщения с Ираном заявила и Грузия. Правительство страны из-за угрозы распространения коронавируса решило также усилить контроль на границах с соседними государствами.
Как ранее сообщал Фокус:
- 22 февраля из-за вспышки инфекции в Италии изолировали 10 городов. В десяти городах закрыты школы, бары, остановлены церковные мессы, карнавалы и спортивные соревнования.
- Уже 23 февраля глава службы гражданской обороны Анджело Боррелли сообщил, что зараженных выявили в пяти регионах, большинство из них находятся в Ломбардии.
- Из-за вспышки в стране также будет проведен показ моды без зрителей, переносятся матчи и закрываются карнавалы.