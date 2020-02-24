Ночью Австрия на четыре часа закрывала ж/д сообщение с Италией. Причина – коронавирус

Тем не менее, все, кто опасается ехать в Италию, все еще могут сдать билеты – австрийский перевозчик обещает вернуть деньги

Австрия ночью на какое-то время закрывала ж/д сообщение с Италией из-за коронавируса.

Об этом в Twitter сообщал австрийский ж/д перевозчик Österreichischen Bundesbahnen.

Запрет на ж/д сообщение исходил от властей Австрии.

Вкоре его сняли, но железнодоржники говорят, что все, кто опасается ехать в Италию, могут сдать свои билеты и получить обратно деньги.

Ранее СМИ писали, что причиной остановки сообщения стало подозрение на короновирус у двух пассажиров поезда, который следовал из Италии в Германию.

Пассажирам сразу же сделали тест на коровирус. Результаты оказались отрицательными.

Всего поездом ехали около 300 пассажиров. Остановка ж/д сообщения между странами длилась около 4 часов.

Как ранее сообщал Фокус:

22 февраля из-за вспышки инфекции в Италии изолировали 10 городов. В десяти городах закрыты школы, бары, остановлены церковные мессы, карнавалы и спортивные соревнования.

Уже 23 февраля глава службы гражданской обороны Анджело Боррелли сообщил, что зараженных выявили в пяти регионах, большинство из них находятся в Ломбардии.

Из-за вспышки в стране также будет проведен показ моды без зрителей, переносятся матчи и закрываются карнавалы.