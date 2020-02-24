В Италии от коронавируса умер уже четвертый человек. ГПСУ "визуально наблюдает" за приезжими

2020-02-24 12:31:56

188 6

Украинские пограничники ведут усиленное "визуальное наблюдение" за приезжими из Италии. Если заметят что-то подозрительное - будут советовать пассажирам обращаться к медикам

В Италии от коронавируса скончался уже четвертый человек.

Об этом пишет la Repubblica.

Умершим оказался 84-летний мужчина из Бергамо. Трое других тоже были пожилого возраста.

Corriera della Sera также пишет, что власти Италии сейчас ищут "нулевого пациента" – человека, который привез в страну коронавирус.

Первым известным пациентом с коронавирусом считается 38-летний мужчина из Ломбардии.

Поначалу в Италии думали, что мужчина заразился от друга, который в январе вернулся из Китая. Но позже эту гипотезу отвергли.

Тем временем, в Госпогранслужбе Украины говорят, что ведут усиленное "визуальное наблюдение" за пассажирами, прибывающими в Украину из Италии.

"Если у нас будут какие-то предостережения относительно состояния здоровья пассажиров, мы будем советовать им сразу обратиться к медикам, и информировать медицинский персонал в аэропортах", – говорит спикер ГПСУ Андрей Демченко.

Как ранее сообщал Фокус:

Loading...