В Италии от коронавируса умер уже четвертый человек. ГПСУ "визуально наблюдает" за приезжими
2020-02-24 12:31:56
Украинские пограничники ведут усиленное "визуальное наблюдение" за приезжими из Италии. Если заметят что-то подозрительное - будут советовать пассажирам обращаться к медикам
В Италии от коронавируса скончался уже четвертый человек.
Об этом пишет la Repubblica.
Умершим оказался 84-летний мужчина из Бергамо. Трое других тоже были пожилого возраста.
Corriera della Sera также пишет, что власти Италии сейчас ищут "нулевого пациента" – человека, который привез в страну коронавирус.
Первым известным пациентом с коронавирусом считается 38-летний мужчина из Ломбардии.
Поначалу в Италии думали, что мужчина заразился от друга, который в январе вернулся из Китая. Но позже эту гипотезу отвергли.
Тем временем, в Госпогранслужбе Украины говорят, что ведут усиленное "визуальное наблюдение" за пассажирами, прибывающими в Украину из Италии.
"Если у нас будут какие-то предостережения относительно состояния здоровья пассажиров, мы будем советовать им сразу обратиться к медикам, и информировать медицинский персонал в аэропортах", – говорит спикер ГПСУ Андрей Демченко.
Как ранее сообщал Фокус:
- 22 февраля из-за вспышки инфекции в Италии изолировали 10 городов. В десяти городах закрыты школы, бары, остановлены церковные мессы, карнавалы и спортивные соревнования.
- Уже 23 февраля глава службы гражданской обороны Анджело Боррелли сообщил, что зараженных выявили в пяти регионах, большинство из них находятся в Ломбардии.
- Из-за вспышки в стране также будет проведен показ моды без зрителей, переносятся матчи и закрываются карнавалы.
- В воскресенье, 23 февраля, в Италии была зафиксирована третья смерть от коронавируса. Сейчас количество зараженных коронавирусом в Италии превысило 130 человек.
- Сегодня ночью Австрия на 4 часа закрывала ж/д сообщение с Италией. Сейчас поезда ходят в штатном режиме.