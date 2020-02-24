Из-за коронавируса пассажирам из Рима не разрешили сойти с самолета на Маврикии

Местные власти потребовали, чтобы прибывшие согласились пройти карантин

Прибывшие из Рима на остров Маврикий пассажиры рейса авиакомпании Alitalia не смогли выйти из самолета, так как местные власти запретили им покидать воздушное судно в связи с угрозой распространения коронавируса.

Об этом сообщает итальянское издание Corriere della Sera.

Власти Маврикия сначала заявили, что разрешат въезд в страну только тем, кто согласится пройти карантин в больницах страны.

Позже, среди пассажиров был проведен первичный медицинский осмотр, по итогам которого было решено оставить на борту только 70 пассажиров из Ломбардии и Венето.

Все остальные смогли сойти с самолета без требования проходить карантин.

Как ранее сообщал Фокус:

22 февраля из-за вспышки инфекции в Италии изолировали 10 городов. В десяти городах закрыты школы, бары, остановлены церковные мессы, карнавалы и спортивные соревнования.

Уже 23 февраля глава службы гражданской обороны Анджело Боррелли сообщил, что зараженных выявили в пяти регионах, большинство из них находятся в Ломбардии.

Из-за вспышки в стране также будет проведен показ моды без зрителей, переносятся матчи и закрываются карнавалы.

В воскресенье, 23 февраля, в Италии была зафиксирована третья смерть от коронавируса. Сейчас количество зараженных коронавирусом в Италии превысило 130 человек.

Сегодня ночью Австрия на 4 часа закрывала ж/д сообщение с Италией. Сейчас поезда ходят в штатном режиме.

Также стало известно о четвертой жертве вируса в Италии. Умершим оказался 84-летний мужчина из Бергамо.

Гражданам Украины рекомендуют временно воздержаться от поездок в итальянских регионы Ломбардия, Венето, Эмилия-Романья и Пьемонт, где есть наибольший риск заражения.