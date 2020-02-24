Из-за коронавируса пассажирам из Рима не разрешили сойти с самолета на Маврикии

2020-02-24 14:59:44

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Местные власти потребовали, чтобы прибывшие согласились пройти карантин

Прибывшие из Рима на остров Маврикий пассажиры рейса авиакомпании Alitalia не смогли выйти из самолета, так как местные власти запретили им покидать воздушное судно в связи с угрозой распространения коронавируса.   

Об этом сообщает итальянское издание Corriere della Sera.

Власти Маврикия сначала заявили, что разрешат въезд в страну только тем, кто согласится пройти карантин в больницах страны.

Позже, среди пассажиров был проведен первичный медицинский осмотр, по итогам которого было решено оставить на борту  только 70 пассажиров из Ломбардии и Венето.

Все остальные смогли сойти с самолета без требования проходить карантин.

Как ранее сообщал Фокус:

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